Jyrki Lehtolan kolumni: Ilmasto sulla on housuissas

Vaalien lähestyessä kaikki valehtelevat yhä kovemmalla äänellä.

Tulossa on ilmasto- ja diesel-vaalit, kun toisaalta maailma tuhoutuu ja toisaalta diesel on liian kallista. Vaalikeskusteluissa näitä kahta näkökulmaa yritetään sovittaa yhteen niin, että diesel olisi halvempaa eikä maailma tuhoutuisi, ja välillä sanotaan ”verot”, ”terveydenhuolto”.dieselillä kulkevien maalaismummojen kelpaa juuri nyt olla olemassa. Niiltä on vuosia sitten viety ajokortti ja ne kompastelevat pittoreskeissa leivinuuneissaan, kunnes kaatuvat kissan päälle kissaa etsiessään, mutta niiden diesel-oikeuden puolesta tehdään nyt politiikkaa.Mielikuvitusmummoista on tullut kevään eduskuntavaalien keskushahmoja, joiden puolesta ankeat miehet puhuvat. Ilmastonmuutos, vakava asiahan se on, vakava, mutta ollaan nyt realistisia. Sähköautot maksavat liikaa, ja kun mummon pitäisi tammikuussa ajaa 600 kilometrin päähän silmäleikkaukseen, sähköautosta ei vain ole siihen.Vaalien toisia keskushahmoja ovat kasvukeskusten shampanjahipit. Niiden puolesta ei kenenkään tarvitse puhua, koska ne eivät ole koskaan vaienneet.Ne suunnittelevat kovaäänisiä Euroopan kokoisia junamatkojaan; vastaavat itselleen esittämäänsä vegaanihaasteeseen ja ilmoittivat juuri lopettaneensa tavaran tilaamisen Amazonista, koska tavara on turhaa, tavaraa kuljetetaan lentokoneilla, Amazonin ikimetsää tuhotaan muutenkin liikaa ja netistä löytyi kauppa, josta saa samat tavarat nopeammin ja huokeammin.lähestyessä kaikki valehtelevat yhä kovemmalla äänellä, ja kun kaikki valehtelevat sekä toisilleen että itselleen, ilmasto katsoo mietteliäänä sivusta.Eivät ne maaseudun mummot tee yli 70 kilometrin ajomatkoja minnekään. Lähikaupungissa käydään, kun on tulossa vieraita ja täytyy ostaa likööripullo Alkosta, pidemmät matkat tehdään junalla.Tuokaa tuohon risteykseen sähköllä kulkeva kauppa-auto, niin hoidetaan ilmasto-ongelma sillä, että en lähde ikinä mihinkään täältä ekologisen ilmalämpöpumpun ja turvallisen Porin Matti-uunini välistä. Maaseudun mummot ovat hippejä ilman Instagram-tiliä, jossa rakastella päivittäisiä valintojaan.Shampanjahipeille maailman pelastus on omien pienten tekojen väärinlaskettu summa, josta tehdään päivitys. Maailmaa ei enää pelasteta kompromisseilla, eivätkä omat kompromissini ole kompromisseja, vaan tulosta siitä, että aloin arvostaa omaa ajatteluani. Lähiruoka on ihanaa, mutta maanviljelijöitä en halua tukea, siksi tuen etenkin talvisin balilaista lähiruokaa.Helsingin ydinalueilla asumisesta en luovu, koska täällä saan ääneni helpommin kuuluviin ilmaston ja tulevaisuuden puolesta. Jos muuttaisin metsään ja vastaisin siellä vegaanihaasteeseen, kuulisiko kukaan vegaani, kun vastaan vegaanihaasteeseen, ei kuulisi.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.