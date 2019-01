Kotimaa

Saimaan ammatti­korkea­koulussa on todettu keuhko­tuberkuloosi­tapaus – altistuksia syyskuusta asti

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote kertoo tiedotteessaan, että Saimaan ammattikorkeakoulussa on todettu keuhkotuberkuloositapaus.Terveysviranomaiset ovat aloittaneet toimet mahdollisten tartuntojen selvittämiseksi, jotta tuberkuloosin leviäminen voidaan estää.Tuberkuloosille ajanjaksolla 1.9.2018–11.12.2018 altistuneet opiskelijat ja työntekijät on kartoitettu ja heidät on kutsuttu tarvittaviin tutkimuksiin. Asiasta on lähetty tiedote myös yliopiston muille opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle, Eksote kertoo tiedotteessaan.Keuhkotuberkuloosin tärkein oire on yli kolme viikkoa kestävä yskä, johon voi liittyä limaisuutta. Lisäksi voi esiintyä väsymystä, ruokahaluttomuutta, laihtumista, yöhikoilua, hengenahdistusta, kuumeilua ja veriyskää. Muiden elinten tuberkuloosissa voi olla osittain samoja yleisoireita ja kyseisen elimen ja sen toimintaan liittyviä oireita.Suomessa todetaan vuosittain runsaat 200 uutta tuberkuloositapausta, joista alle kolmasosa on ympäristölleen tartunnanvaarallisia. Etelä-Karjalassa tuberkuloositapauksia tavataan vuosittain 6−8.Yleismaailmallisesti tuberkuloosi on kuitenkin edelleen yleinen. Tuberkuloosi on hengitysteitse tarttuva sairaus, joka paranee hyvin lääkityksellä.Tuberkuloositartunta tapahtuu hengittämällä ilmassa olevia tuberkuloosibakteereja keuhkoihin.Ilmaan tuberkuloosibakteerit päätyvät tartuntavaarallista keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön yskiessä, aivastellessa tai puhuessa. Tartunta voi tapahtua oleskeltaessa pitkään tai toistuvasti samassa tilassa hengitystietuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa.Tartuntavaara on suurin sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä tai muilla pidempään hänen kanssaan samassa tilassa oleskelevilla.Lyhytkestoiseen tapaamiseen tai yhdessäoloon ulkoilmassa ei liity merkittävää tartuntavaaraa.Alle kolmannes samassa taloudessa sairastuneen kanssa asuvista saa tartunnan. Tartunnan saaneista noin joka kymmenes sairastuu oireiseen tuberkuloosiin myöhemmin elämänsä aikana, ja heistä alle puolella tauti on tartuttava.Eksote kertoo tiedotteessaan, että tartuntatautilaki edellyttää epäiltyjen tartuntojen selvittämistä (jäljitystä), jotta tuberkuloosin leviäminen voidaan tehokkaasti estää.