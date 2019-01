Kotimaa

Tällainen on Ilmavoimien upseerien rikosepäilyjen näyttämönä ollut Lemmenjoen ”Lapinmaja”

Ilmavoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi tavoitteista maanpuolustushengen kehittäminen





Maja on ollut julkisuudessa aiemminkin