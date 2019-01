Kotimaa

Aiempaa harvempi Venäjän kone lentää pimeänä Suomenlahdella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2018 Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä oli viime vuosien keskimääräisellä tasolla, kertoo Ilmavoimat. Suomen ilmatilaa ei loukattu viime vuoden aikana.Ilmavoimien tuoreen tiedotteen mukaan Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä on säilynyt vuonna 2014 tapahtuneen turvallisuusympäristön muutoksen jälkeisellä tasolla.Suomenlahdella oli viime vuonna Venäjän lentotoimintaa noin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015, jota on käytetty vertailutasona, mutta noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017, joka on ollut Venäjän lentotoiminnan aktiivisin vuosi.Puutteellisin tiedoin tehtyjen lentojen osuus Venäjän lentotoiminnasta Suomenlahdella on vähentynyt vuoden 2015 noin 55 prosentista viime vuoden noin 35 prosenttiin.Lennon tiedot ovat puutteelliset, kun yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: koneella ei ole lentosuunnitelmaa, koneen transponderi ei ole päällä, tai kone ei ole radioyhteydessä lennonvarmistuselimiin.