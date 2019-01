Kotimaa

Hyytävä arktinen talvi valtaa Suomen – kylmyys kestää monta viikkoa

Talvi vahvistaa otettaan Suomessa. Ennen sitä on lyhyt lämpimämpi jakso.– Torstaina Suomeen saapuu matalapaine ja varsinkin maan länsiosiin on luvassa jopa suojasäätä, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala https://www.is.fi/haku/?query=anna+latvala kertoo Ilta-Sanomille.Lämmin jakso on lyhyt. Se ajoittuu torstaista perjantaihin ja silloin voi sataa lunta tai räntää, mutta jo lauantaista alkaen ja viimeistään ensi viikolla sää selkenee ja kylmenee huomattavasti uudelleen. Muutos on meteorologin mukaan tällä kertaa iso.Ensi viikko on Latvalan mukaan jo huomattavasti kylmempi.

Mistä iso muutos johtuu?

– Suomeen virtaa kylmempää ilmamassaa Arktikselta. Uuden kuukausiennusteen mukaan ajankohtaan nähden tavallista kylmempi jakso kestää useita viikkoja eli aina tammi-helmikuun vaihteeseen saakka, Latvala sanoo.Arktinen alue eli Arktis tarkoittaa maapallon pohjoisnapaa ympäröiviä alueita.– Lämpötilat ovat jopa kolmesta kuuteen astetta keskimääräistä kylmempiä. Sää kylmenee ennusteen kahden viimeisen viikon aikana, hän sanoo.

Miten havainnollistaisit muutoksen suuruutta?





– Tavanomaisesti vuorokauden alin lämpötila tähän aikaan vuodesta olisi pohjoisessa -15, -20 astetta, maan keskivaiheilla ja kaakossa -10, -15 astetta ja lounaassa -5, -10 astetta. Kun kuukausiennuste näyttää siis 3-6 astetta tavanomaista kylmempää, se voi tarkoittaa paikoin hyvin kovia pakkasia, hän sanoo.Lapissa lämpötila voi siis olla ennustettujen ajankohtaan nähden keskimääräistä kylmempien viikkojen aikana alimmillaan siis noin -25 astetta.Muutoksen jyrkkyys näkyy hyvin Forecan taulukossa maan eri osissa. Helsingissä on ennusteen mukaan perjantaina 11.1. +1 asetta ja tiistaina 15.1. on jo -8 astetta.Vaasassa on ennusteen mukaan perjantaina 11.1. +3 astetta, mutta tiistaina 15.1. on -5 astetta.Muoniossa on perjantaina 11.1 -4 astetta, mutta keskiviikkona 15.1. on jo -19 astetta.– Paikallinen vaihtelu voi olla suurta. Siellä missä on selkeintä on kylmempää, Latvala korostaa.Foreca kertoo erikoisesta tilanteesta myös Twitter-tilillään kylmänpurkauksesta Euroopassa.Forecan videolla näkyy, kuinka kylmempi ilma levittyy Euroopan yli ja lämpötilat ovat tavanomaista kylmempiä Välimeren ympäristössä ja jopa paikoin Afrikan pohjoisosassa.