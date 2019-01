Kotimaa

Helsingin sähkö- ja kauko­lämpöverkkoa kunnostetaan Suomen EU-puheen­johtokauden kynnyksellä

EU-puheenjohtajakaudella ei voidan tehdä katutöitä normaaliin tapaan.

Helsingissä tehdään talvi- ja kevätkaudella tavallista enemmän sähkö- ja kaukolämpöverkon perusparannusta, uusimista ja rakentamista, kertoo Helen. Syynä on heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohtajakausi, joka rajoittaa katutöiden tekemistä loppuvuodesta.



Kaukolämmön työmaita on tammikuusta maaliskuuhun Sörnäisissä ja Töölössä sekä helmikuusta huhtikuuhun Ruoholahdessa ja Kampissa. Sähköverkon kunnostustyöt tehdään myöhemmin keväällä ja alkukesästä Kaartinkaupungissa, Katajanokalla ja Punavuoressa.



Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi on 1.7. – 31.12.2019.