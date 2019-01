Kotimaa

Tuuli voimistuu huomattavasti – Lappiin luvassa jopa myrskypuuskia

Lumipyry saapuu Pohjois-Suomeen luoteesta. Samalla lounaistuuli voimistuu huomattavasti.Lapin tuntureilla on jopa myrskypuuskia ja Perämerellä lounaismyrskyä.Illalla lumisade leviää maan länsiosaan ja keskivaiheille, yöllä myös etelään lounaistuulen voimistuessa.Pakkanen heikkenee, pakkasta on päivällä enimmäkseen 5 – 10 astetta, idässä 10 - 15 astetta, länsirannikolla lämpötila kohoaa lähelle nollaa. Illalla ja yöllä sää lauhtuu edelleen, lännessä ja aina Oulun seudulle asti lämpötila kohoaa paikoin suojan puolelle. Sään lauhtuessa lännessä ja lounaassa sataa myös vettä.Perjantaina sää on tuulinen. Lumisateet väistyvät maan etelä- ja keskiosasta kaakkoon, ja etelässä sää muuttuu selkeämmäksi. Maan pohjois- ja keskiosassa tulee lumikuuroja pilvisyyden vaihdellessa.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä Oulun seudulle asti 0 – 2 astetta, Lapissa on pakkasta 1 – 10 astetta ja muualla on pakkasta 0 - 2 astetta.Lauantaina kuivaa ja kylmää ilmaa virtaa Suomeen luoteesta. Sää on poutainen ja verrattain selkeä, Pohjois-Suomen itäosassa tulee lumikuuroja. Päivällä on koko maassa pikkupakkasta.