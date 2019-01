Eläkkeellä olevaa rikosylikomisariota uhkaa vankeustuomio – syyte: puhui oikeudessa perättömiä Aarnio-tutkintaan liittyen

Kotimaa

Eläkkeellä olevaa rikosylikomisariota uhkaa vankeustuomio – syyte: puhui oikeudessa perättömiä Aarnio-tutkinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tästä oppia on saanut Itä-Suomen poliisilaitoksen entinen rikosylikomisario, jota uhkaa nyt ehdollinen vankeustuomio.Syyttäjä katsoo nyt 66-vuotiaan miehen syyllistyneen perättömään lausumaan tuomioistuimessa.Mies on myöntänyt menettelynsä, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen.Syytteen mukaan Itä-Suomen poliisilaitoksella rikostutkintasektorin johtajana toiminut poliisi syyllistyi tekoon oikeudenkäynnissä marraskuussa 2016, ollessaan jo eläkkeellä. Oikeudessa käsiteltiin tuolloin riitajuttua, jossa vastakkain olivat miehen entinen naispuolinen alainen ja Suomen valtio – eli Itä-Suomen poliisilaitos.Määräaikaisen rikosylikomisarion viran täyttämistä koskenut riitajuttu päättyi valtion tappioon. Oikeus katsoi poliisilaitoksen rikkoneen sekä tasa-arvolakia että yhdenvertaisuuslakia valitessaan virkaan miespuolisen vanhemman konstaapelin, vaikka hänen naiskollegansa oli ansioituneempi ja kokeneempi.Perätön lausuma liittyi Helsingin poliisin huumepoliisin päällikköön Jari Aarnioon liittyneeseen tutkintaan. Keskusrikospoliisi epäili syksyllä 2014 neljää Kuopiossa paljastavan rikollisuuden tutkintaryhmässä työskennellyttä henkilöä törkeistä virkarikoksista. Yksi epäillyistä oli sittemmin määräaikaista rikosylikomisarion virkaa hakenut nainen.KRP teki kotietsinnän Kuopion pääpoliisiasemalle, paljastavan tutkinnan työtiloihin ja tietokoneisiin. Tapahtuneen johdosta Itä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö antoi pari viikkoa myöhemmin tuolloin virassa olleelle rikosylikomisariolle tehtävän siirtää epäillyt pois törkeiden huumerikosten tutkinnasta.Riita-asian oikeuskäsittelyssä rikosylikomisario kertoi ilmoittaneensa asiasta kolmelle epäillylle heti KRP:n iskun jälkeen. Hän kertoi kutsuneensa kaikki kolme yksitellen työhuoneeseensa. Hän väitti myös pyytäneensä jokaiselta allekirjoituksen siirrosta kertovaan asiakirjaan.Syrjintäjuttua käsitellessä rikosylikomisario muisteli lisäksi vieneensä allekirjoitetut paperit henkilöstöhallintoon.Rikosylikomisarion tarinat ovat valheellisia sekä syyttäjän että epäiltyihin kuuluneen naispoliisin mielestä. Naispoliisi kertoo saaneensa uuden tehtävämääräyksen vasta lähes vuosi myöhemmin, rikosylikomisarion jo eläköidyttyä.Pian KRP:n iskun jälkeen rikoksesta epäilty naispoliisi haki avautuvaa paljastavan tutkinnan komisarion virkaa, mutta jäi valitsematta tehtävään. Ratkaisua perusteltiin rikosepäilyn lisäksi sillä, että nainen oli siirretty toisiin tehtäviin. Tietoa siirrosta ei kuitenkaan virallisista asiakirjoista löytynyt.– Tämä saattaa johtua siitä, että melko pian kyseisen päivän jälkeen siirryin eläkkeelle ja virkahuonetta siivotessani ovat nämäkin asiakirjat saattaneet joutua hävitetyiksi, rikosylikomisario selitti asiaa esitutkinnassa.Asiaan liittyneitä asiakirjoja löytyi lopulta, kun eläkkeelle jääneen rikosylikomisarion seuraaja sai työhuoneen omakseen.– Käydessäni läpi työpöydän alla olevaa lokerikkoa huomasin, että sen keskimmäisen laatikon perällä oli muovitasku, jonka sisällä oli erinäisiä asiakirjoja. Muovitasku oli kiilautunut rypistyneenä laatikon takaosassa pohjan ja ylemmän laatikon väliin niin, että se ei tullut näkyviin, jos laatikkoa veti vain puoleen väliin, seuraaja kertoi esitutkinnassa.Löydetyt paperit eivät vahvistaneet ex-rikosylikomisarion tarinaa. Asiakirjojen mukaan tieto oli annettu epäillyille huumepoliiseille puhelimitse. Asiakirjoissa ei ollut myöskään allekirjoituksia.Aarnio-jutun tutkinnan edetessä todettiin lopulta, ettei Kuopion huumepoliisin nelikko ollut syyllistynyt epäiltyihin rikoksiin.Lopulta nainen voitti myös riitajutun. Valtio määrättiin maksamaan naiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien rikkomisesta sekä ansionmenetyksistä yhteensä runsaat 22 500 euroa.Rikosylikonstaapelin tuomioistuimessa antaman perättömän lausunnon vuoksi naispoliisi vaatii nyt entiselle esimiehelleen tuomiota.– Koska hänen valheellinen kertomuksensa on sisällöltään hyvin täsmällinen ja useita valheellisia seikkoja sisältävä, kyse ei voi olla erehdyksestä, naispoliisi kertoi esitutkinnassa.Yksi epäillyistä naisen kollegoista ihmetteli myös esitutkinnassa rikosylikomisarion lausuntoa.– Itselleni tulee jopa mieleen, että löytyykö (rikosylikomisarion) totuudenvastaiseen lausumaan jostakin jopa yllyttäjä. Muutoin en keksi, minkä vuoksi eläkkeellä oleva poliisimies ryhtyisi tarkoituksellisesti valehtelemaan oikeudenkäynnin yhteydessä, todistajana kuultaessa, miespoliisi sanoi.Toinen epäiltynä ollut miespoliisi oli myös esitutkinnassa kummissaan. Hän arvioi rikosylikomisarion muunnellen totuutta oikeudessa paikkaillakseen sitä, että oli jättänyt päälliköltä saamansa tehtävän suorittamatta.40 vuotta poliisina toiminut rikosylikomisario myöntää antaneensa oikeudessa virheellisen tiedon, mutta kiistää samalla rikoksen.Maksimirangaistus perättömästä lausumasta tuomioistuimessa on kolme vuotta vankeutta. Oikeus antaa ratkaisunsa asiassa myöhemmin.