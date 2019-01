Olli, Juha ja Heikki kertovat, miksi he saattavat syödä lihaa yli kilon viikossa: ”En syö mitään, mistä en tykkää”

Kotimaa

Olli, Juha ja Heikki kertovat, miksi he saattavat syödä lihaa yli kilon viikossa: ”En syö mitään, mistä en tyk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tuore FinRavinto2017-tutkimus https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finravinto-tutkimus paljastaa, että suomalaiset syövät punaista ja prosessoitua lihaa yli suositusten.Miehistä jopa 79 prosenttia ylittää suosituksen, naisista 26 prosenttia. Aikuisväestöstä jopa 35 prosenttia saa ruokavaliostaan liikaa rasvaa.Kasviksia, hedelmiä ja marjoja syödään puolestaan liian vähän.Ilta-Sanomat kysyi kolmelta lihan ystäväksi esittäytyvältä suomalaismieheltä, miksi ja kuinka paljon he syövät lihaa.Tamperelainen eläkeläinen Olli Rinne https://www.is.fi/haku/?query=olli+rinne , 72, kertoo syöneensä lihavoittoisesti koko elämänsä heti, kun on pystynyt ostamaan omat ruokansa.– En tykkää kalasta, enkä syö mitään, mistä en tykkää. Syön arviolta pari sataa grammaa lihaa päivässä, 5–6 päivänä vähintään viikossa. Syön enimmäkseen naudanlihaa. Lammasta ja hirveäkin tulee syötyä.Tutkimuksessa suositellaan käyttämään punaista ja prosessoitua lihaa, kuten leikkeleitä, makkaroita ja nakkeja enintään 500 grammaa viikossa.– Kuulostaa aika vähältä, Rinne miettii.– Siinähän jää nälkäiseksi.

Onko lihankulutus suurten ikäluokkien sukupolvien juttu? On opetettu, että on syötävä lihaa, että jaksaa?





”En ole hirveästi kasvisvaihtoehtoja syönyt”





”Moni ajattelee, että me makkaraklubissa syömme vain makkaraa”