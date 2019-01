Syyte: Mies yritti murhata ex-vaimonsa kesken koulupäivän Vaasassa – nainen kertoo onnettomasta liitosta: ”Hän halusi, että joku laittaa ruokaa”

Kotimaa

Syyte: Mies yritti murhata ex-vaimonsa kesken koulupäivän Vaasassa – nainen kertoo onnettomasta liitosta: "Hän





Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa käsiteltiin keskiviikkona viime vuoden lokakuussa tapahtunutta veristä tekoa. Syyttäjän mukaan 49-vuotias irakilaismies yritti murhata ex-vaimonsa Vaasan ammattioppilaitoksen Vamian Sampo-kampuksella. Kumpikin kävi samaa koulua.Syyttäjän mukaan mies löi tai yritti lyödä 41-vuotiasta naista seitsemän kertaa keittiöveitsellä kohdistaen lyönnit ylävartaloon ja niskaan. Sivullisten väliintulo pelasti todennäköisesti naisen hengen. Nainen sai ylävartaloon erisyvyisiä haavoja.Syyttäjän mukaan mies halusi puhdistaa kunniansa, koska irakilaisnainen olisi pettänyt häntä. Mies koki, että hänet oli häpäisty.– Päämieheni on joutunut toisten arabien silmissä naurunalaiseksi asianomistajan toisten miessuhteiden vuoksi, miehen asianajajasanoi oikeudessa.Naisen mielestä pääsyy miehen tekoon oli taistelu omaisuudesta.– (Mies) ei ole ikinä rakastanut minua. Hän halusi naimisiin, koska hän oli yksin. Hän halusi, että joku huolehtii hänestä ja laittaa ruokaa. Sen takia hän halusi naimisiin. Hän katsoi minua koko ajan alistavalla katseella, nainen kertoi oikeudessa.Avioero laitettiin vireille jo viime vuoden tammikuun lopulla, jolloin tilanne alkoi viilentyä. Pariskunta oli meinannut aiemminkin erota, mutta se peruuntui. Syyttäjän mukaan mies esitti naiselle avioerohakemuksen jättöpäivänä kuolemaan johtavan rikosuhkauksen.– Hän haukkui minut todella pahasti, käytti tosi pahoja sanoja, hän kutsui huoraksi ja sanoi, että olen likainen nainen. (…) Hän sanoi, että olen häpeäksi koko perheelle, nainen sanoi kyynelehtien oikeudessa.– Kauhistuin. Uskoin, että hän voi oikeasti tappaa minut. Hän oli niin vihainen, nainen sanoi poliisille.– Hän on mustasukkainen ihminen, eikä hän halua, että kukaan olisi parempi kuin hän, nainen sanoi oikeudessa.Mies kiistää uhkauksen, mutta myöntää, että tilanteessa oli riitaa.– Meille tuli riitaa ja vaimoni piilotti minun passini, jotta en lähtisi takaisin Irakiin, mies sanoi poliisille.Seuraavana aamuna mies pahoinpiteli naisen pariskunnan kodissa, syyttäjä väittää. Syyttäjän mukaan mies löi naista avokämmenellä kasvoihin, kuristi tätä, minkä lisäksi hän olisi lyönyt naista kengällä rintakehään.– Yritin paeta tilanteesta ja hän löi minua avokämmenellä kasvoihin, nainen sanoi oikeudessa.– Yritin huutaa koko ajan apua arabian kielellä. Naapurimme kuulivat, kun huusin, ja he tulivat meidän ovelle, nainen sanoi poliisille.Mies myöntää pahoinpitelyn avokämmenlyönnin osalta, muuten hän kiistää syytteen teonkuvauksen.– En ole häntä kuristanut missään vaiheessa. Siitä olisi varmaan jälkiä, jos olisin niin tehnyt. En ole myöskään kengällä lyönyt missään vaiheessa, mies kertoi poliisille.Avioero astui voimaan viime vuoden syyskuun alussa, ja vajaata kuukautta myöhemmin tapahtui tämän rikoskokonaisuuden vakavin teko, eli koululla tapahtunut puukotus.Mies tapasi ex-vaimonsa koulun käytävällä. Naisen turvana oli hänen miesystävänsä. Ex-mies halusi jutella naisen kanssa omaisuuden jaosta. Nainen ei halunnut kuitenkaan jutella.Hetkeä myöhemmin mies hyökkäsi ex-vaimonsa päälle, ja rupesi puukottamaan tätä sekä löi kerran nyrkillä naamaan. Syyttäjän mukaan mies toimi vakaasti harkiten.Syyttäjä otti jopa miehen käyttämän, noin 30 senttimetriä pitkän keittiöveitsin oikeuteen fyysisesti mukaan. Syyttäjä esitti tuomarille, ettei niin iso veitsi voi olla sattumalta miehen repussa koulussa, kuten mies itse väitti.– Se on minulla täällä (oikeudessa) mukana, koska kyse on isosta veitsestä, joka ei ole voinut unohtua sinne laukkuun muuton yhteydessä, kihlakunnansyyttäjäperusteli.– Veitsi ei ollut tekoa varten. Se oli sattumalta siellä repussa jo pidemmän aikaa, koska päämieheni oli muuttanut kuukautta aikaisemmin, miehen asianajaja Anni-Leena Träskbäck sanoi puolestaan oikeudessa.Hänen mukaansa mies toimi äkkipikaistuksissa. Hänen mukaansa mies menetti malttinsa myös naisen miesystävän provokaation takia.Kun sivulliset olivat irrottaneet miehen naisesta, mies rauhoittui ja meni sohvalle istumaan sekä odottamaan poliisia. Tämä ilmeni koulun valvontakameratallenteesta, jota katseltiin myös oikeudessa.Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta murhan yrityksestä, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Mies myöntää syyllistyneensä murhan yrityksen sijaan törkeään pahoinpitelyyn. Laittoman uhkauksen hän kiistää ja pahoinpitelyn teonkuvauksen myöntää osittain.Asiaa on määrä käsitellä oikeudessa vielä ensi viikon perjantaina.