Kotimaa

Yksitoistavuotias Helmi halusi auttaa syöpälapsia – piti päänsä ja leikkasi hiuksensa

Idea hiusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi





Helmin

Helmin teko oli todella rohkea.

Henriksson





Rantanen