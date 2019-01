Järkyttävä verityö esillä oikeudessa Vaasassa – Syyte: Mies halusi puhdistaa kunniansa ja yritti murhata ex-vaimonsa

Kotimaa

murhan yrityksestä syytetty mies käveli saliin tyynenä, eikä hän peitellyt kasvojaan. Mies oli pukeutunut harmaaseen Adidas-paitaan. Miestä syytetään myös 41-vuotiaan ex-vaimonsa pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.Oikeudenkäynti sai erikoisen alun, kun miehen ex-vaimo käveli saliin, kävi ex-miehensä luona, purskahti itkuun, ja poistui salista. Episodia todisti toistakymmentä opiskelijaa, jotka ovat seuraamassa istuntoa paikan päällä.Pariskunnan ensimmäinen yhteenotto tapahtui Vaasassa viime vuoden tammikuun lopulla. Syyttäjän mukaan 49-vuotias mies uhkasi silloista vaimoaan kuolemaan johtavalla rikoksella.Mies kiisti tämän oikeudessa. Hänen mukaansa pariskunnalla oli riitaa, mutta väkivaltaa ei miehen mukaan tapahtunut.Seuraavana päivänä mies pahoinpiteli naisen pariskunnan yhteisessä kodissa, syyttäjä kertoi oikeudessa. Syyttäjän mukaan mies löi naista avokämmenellä kasvoihin, kuristi tätä ja löi naista kengällä rintakehään. Nainen sai mustelmia ja koki kipua. Mies myönsi pahoinpitelyn ainoastaan siltä osin, että hän olisi lyönyt naista avokämmenellä kasvoihin.vakavin välikohtaus tapahtui Vaasan ammattioppilaitoksessa viime vuoden lokakuun alussa. Suuttunut mies marssi Sepänkyläntiellä sijaitsevalle Vamian Sampo-kampukselle. Hän yritti keskustella naisen kanssa koulun käytävällä, jonka jälkeen hän löi naista 30 senttimetriä pitkällä keittiöveitsellä.- (Mies) on lyönyt asianomistajaa ensin kerran nyrkillä kasvoihin ja tämän jälkeen lyönyt ja yrittänyt lyödä häntä veitsellä ainakin seitsemän kertaa kohdistaen lyönnit ylävartaloon ja niskaan, kihlakunnansyyttäjätotesi oikeudessa.- Teko on tehty vakaasti harkiten ja sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä, Mäki-Kahra jatkoi.Teko keskeytyi, kun sivulliset puuttuivat tekoon. Mies yritti vielä siinäkin vaiheessa lyödä naista, syyttäjä kertoi.mukaan miehen teon taustalla oli avioero. Pariskunta oli tuomittu avioeroon vajaata kuukautta ennen veritekoa. Syyttäjä kertoi, että miehen mukaan nainen olisi pettänyt miestä ja sen myötä häpäissyt hänet.- Rikoksen motiivina on ollut (miehen) käsitys kunniansa puhdistamisesta entisen vaimonsa tappamisen kautta, Mäki-Kahra jatkoi.Mies myönsi syyllistyneensä ainoastaan törkeään pahoinpitelyyn. Hänen mukaansa tekoa ei tehty vakaasti harkiten.- Päämieheni on joutunut toisten arabien silmissä naurunalaiseksi asianomistajan toisten miessuhteiden vuoksi. Itse tekoon on ryhdytty äkkipikaistuksissa asianomistajan kieltäydyttyä keskustelemasta yhteisen omaisuuden jaosta ja allekirjoittamasta asiakirjoja, mistä oli sovittu.- Ja tästä on yritetty keskustella välitunnilla välittömästi ennen tekoa. Asianomistaja kieltäytyi mistään keskustelusta, miehen asianajajasanoi oikeudessa.Hänen mukaansa mies menetti malttinsa myös naisen miesystävän provokaation takia.Puukotus tallentui koulun valvontakameravideolle, josta teko näkyy selvästi. Nainen vietiin puukotuksen jälkeen sairaalaan hoidettavaksi.