Kotimaa

Kysely paljastaa koulukiusaamisen yleisyyden: Katso oman kuntasi tilanne

Katso grafiikasta, kuinka yleistä kiusaaminen on omassa kunnassasi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kasvuympäristön