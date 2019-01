Kotimaa

Järkyttävä verityö oikeudessa Vaasassa – syyte: suuttunut mies marssi ex-vaimonsa kouluun kammottavin aikein

Järkyttäviä piirteitä saanutta verityötä käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa torstaina. IS seuraa tapahtumia paikan päällä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavanomainen koulupäivä sai järkyttävän käänteen Vaasan ammattioppilaitoksessa viime vuoden lokakuun alussa. Suuttunut mies marssi Sepänkyläntiellä sijaitsevalle Vamian Sampo-kampukselle, ja puukotti koulussa opiskellutta naista. Aseena miehellä oli isohko veitsi.Puukotus tallentui koulun valvontakameravideolle, josta teko näkyy selvästi. Poliisi piti mahdollisena, että sivullisten nopea väliintulo pelasti naisen hengen. Nainen vietiin puukotuksen jälkeen sairaalaan hoidettavaksi.Mies kertoi ensimmäisissä poliisikuulusteluissa, että hän halusi kostaa naiselle avioliiton aikana tapahtuneen pettämisen. Oikeus oli tuominnut pariskunnan avioeroon vajaata kuukautta ennen puukotusta.Mies kertoi joutuneensa asian takia pilkan kohteeksi. Mies halusi kertomansa mukaan näyttää koulussa paikalla olijoille, ettei hän hyväksynyt 41-vuotiaan naisen toimintaa.Mies sanoi, että hän puhdisti kunniansa, eikä hänellä ole enää mitään syytä tehdä rikosta. Kertomansa mukaan mies ymmärsi jälkikäteen, että teko oli täysin harkitsematon. Kertomansa mukaan miehen ei olisi pitänyt mennä teossaan näin pitkälle.Murhan yrityksen lisäksi miestä syytetään ex-vaimonsa pahoinpitelystä, joka on epäilysten mukaan tapahtunut ennen verityötä. Oikeudessa on esillä myös lähestymiskieltoasia, jota nainen hakee miestä vastaan. 49-vuotias mies on ollut puukotuksen jälkeen tutkintavankeudessa.IS seuraa tapahtumia paikan päällä. Käsittely alkaa Pohjanmaan käräjäoikeudessa torstaiaamuna. Siitä ei ole vielä varmuutta, käsitelläänkö koko oikeudenkäynti julkisesti. Oikeus päättää suullisen käsittelyn ja asiakirjojen julkisuudesta heti istunnon alussa.