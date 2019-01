Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Rehtori tunnistaa huoran ja homon

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/08/peruskoulun-rehtori-selittaa-koulukiusaamista-oppilaiden-tarpeella-korostaa

Ylen MOT-ohjelma

Kun rehtori syyllistää kiusattuja pukeutumisesta, on aivan turha väittää, että koulussa ei suvaita kiusaamista.

