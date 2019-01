Kotimaa

Sipulikanavan perustajalle vaaditaan vuosien vankeus­rangaistusta – ansaitsi bitcoineja huume­kaupalla

Syyttäjän mukaan mies perusti huumeiden välittämiseen keskittyneen kauppapaikan vuonna 2014 ja toimi sen ylläpitäjänä. Miestä syytetään törkeästä huumausainerikoksesta.– Syytetyn Sipulikanavalle luoma toriosio on toiminut laajamittaisena huumausaineiden kauppapaikkana, jolle huumausaineiden myyjät ja ostajat ovat voineet jättää oman myynti- tai ostoilmoituksensa yhteystietoineen, syytteessä sanotaan.Mies välitti syyttäjän mukaan sivustoa ylläpitämällä vähintään kahdeksan kiloa amfetamiinia, kaksituhatta ekstaasitablettia, liki 0,4 kiloa kokaiinia ja tuhansia tabletteja huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä.– Sipulikanavasta kasvoi vuosien myötä yksi suurimmista Suomessa toimivista huumausaineiden kauppapaikoista, syyttäjä toteaa.Syyttäjän mukaan mies edisti myyntiosion helppokäyttöisyyttä käyttäjiltä saamansa palautteen perusteella. Hän siivosi ”toriosiota” siirtämällä muuta kuin huumekauppaa koskevat ilmoitukset muualle.– Mies on myös siirtänyt käyttäjien viestejä haluten näin menetellen keskittää toriosion puhtaasti huumausaineiden kaupankäyntiin. Mies on ylläpitänyt Sipulikanavaa lähes päivittäin, syytteessä sanotaan.Syytetty loi sivustolle myös palvelun, jolla huumekauppiaat saattoivat ostaa näkyvyyttä omille ilmoituksilleen.– Tämä nostopalvelu on ollut huumausaineiden myyjien käyttämä ja syytetty on hyötynyt siitä taloudellisesti bitcoineina, syytteessä sanotaan.Syytetyn puolustuksen mukaan mies on tiennyt sivustolla käytävästä huumekaupasta, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen, kertoo Lännen Media.