Kesäkuussa 2017 vihreiden puoluejohtajaksi valittu Aalto vetäytyi puheenjohtajan tehtävistä yllättäen lokakuun lopussa.Eron syynä oli Aallon sairastuminen masennukseen jo vuotta aiemmin. Hän on kertonut romahtaneensa täysin viime syksynä.Nyt sairausloma on ohi. Aalto palaa kansanedustajan tehtäviin tällä viikolla.Aalto on uuden edessä. Hän kertoo olleensa puolueen johtotehtävissä vuodesta 2009 lähtien, nyt hän palaa vihreisiin rivikansanedustajana.

Miltä tuntuu palata kansanedustajan tehtäviin puolueen puheenjohtajan tehtävien jälkeen?

– Se tuntuu oudolta, surulliselta ja hämmentävältä. Mutta toisaalta myös jonkin uuden alulta. Samalla on opittava päästämään irti vanhasta ja löytämään jotain uutta tilalle.

Miksi tilanne herättää teissä muun muassa surun tunteita?

– Puolueen puheenjohtajuudesta luopuminen on minulle myös surullinen asia. Olen laittanut aivan kaiken likoon työni puolesta yli vuosikymmenen ja tehnyt aivan kaikkeni vihreiden ajamien asioiden ja arvojen puolesta.

Jos nyt voisitte muuttaa jotain aiemmasta ajasta, jotta uupumukselta olisi vältytty, mitä olisitte tehneet toisin?

– Olisin enemmän läheisteni kanssa, hakisin apua aikaisemmin enkä vasta pakon edessä, pitäisin huolta fyysisestä terveydestäni ja kokisin vähemmän tuskaa ja riittämättömyyttä siitä, että maailma ei tule valmiiksi päivässä, viikossa eikä edes kuukaudessa.

Millaisilla menetelmillä olette toipuneet?

– Kyse on tasapainon hakemisesta kolmen minulle tärkeimmän asian välillä: läheiset, liikunta ja merkityksellinen kutsumustyö. Käytän enemmän aikaa minulle läheisten ihmisten kanssa, harjoittelen liikuntavalmentaja Juhani Pitkäsen https://www.is.fi/haku/?query=juhani+pitkasen laatiman ohjelman mukaisesti ja yritän rajoittaa työntekemistä niin, että kahdelle edelliselle asialle sekä levolle ja palautumiselle jää riittävästi aikaa. Tärkeää on pyrkiä säännölliseen uni-valve- ja ruokailurytmiin. Olen saanut ammattiapua lääkäriltä, psykiatrilta sekä psykoterapeutilta. Psykoterapia jatkuu myös tästä eteenpäin.

Voisitteko kertoa tarkemmin kunto-ohjelmastanne?

– Kuihduin syksyn aikana rypäleestä rusinaksi ja Juhanin ohjelman avulla olen onnistunut palauttamaan kehoni lähemmäksi vanhaa suorituskykyäni. Ohjelmaan kuuluu erilaisia voima- ja juoksuharjoituksia. Treenaan noin viisi kertaa viikossa. Juhani on tunnettu kasvispohjaisen ruokavalion puolesta puhuvana liikuntavalmentaja ja olen keskustellut myös ruokavaliosta hänen kanssaan. Olen kasvisyöjä, joka painottaa vegaanista ruokavaliota. Noudatan 80–20-periaatetta, joka tarkoittaa sitä, että sallin itselleni vapauksia ruokailun suhteen kohtuudella ja aika ajoin, mutta arjessani pyrin välttämään lisättyä sokeria, kovia rasvoja sekä nopeasti verensokeria nostatattavia "höttöhiilareita".

Millä tavoin olette saaneet uni-valve-rytmin kuntoon?

– Tärkeää oli antaa aikaa uni-valverytmin korjaantumiselle, madaltaa stressitasoja ja ottaa etäisyyttä työhön. Suhtaudun nukkumiseen hieman samalla tavalla kuin treenaamiseen. Siihen pitää valmistautua. Päätelaitteet kiinni hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa, nukahtaminen ja herääminen samoihin aikoihin päivittäin, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Säännöllinen liikunta- ja ruokarytmi auttaa myös. Jos herään yöllä enkä saa unta, nousen pois sängystä ja luen kirjaa sen aikaa, kun alkaa taas väsyttää.

Mikä vointi on nyt, tunnetteko olonne täysin toipuneeksi?

– Uupumuksesta ja vaikeasta masennuksesta ei toivuta muutamassa kuukaudessa. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa ja saanut apua, se nopeuttaa toipumista. On itsessään ongelmallista puhua ihmisten terveydestä määrittämällä heidät täysin terveiksi tai sairaiksi. Maailma ei ole mustavalkoinen. Olen nyt kuivalla maalla, mutta jalat yhä märkinä.

Kiinnostavatko vastuullisemmat tehtävät teitä jatkossa?

–Kyllä. Haluan käyttää osaamistani ja kokemustani mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Tämä asia on kuitenkin muiden käsissä, ensisijaisesti keskisuomalaisten äänestäjien käsissä.

Aiotko pyrkiä ehdolle myös ensi eduskuntavaaleissa?

– Tarkoitukseni on asettua ehdolle eduskuntavaaleissa 2019 Keski-Suomen vaalipiiristä, mutta vahvistan asiani myöhemmin. Minun täytyy ensin varmistua siitä, että terveystilanteeni sallii sen.

Kesällä on jälleen puoluekokous, jossa valitaan jälleen puheenjohtaja. Aiotteko asettua ehdolle?

–En.