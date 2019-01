Kotimaa

Finnair peruu tiistailta useita lentoja

Finnair peruu tiistailta useita lentoja

7.1. 20:48

Lännestä saapuu runsas lumi- ja räntäsadealue.

Finnair on perunut tiistailta useita lentoja ennustetun runsaan lumisateen vuoksi. Ainakin 14 lentoa on peruttu. Suurin osa niistä on iltapäivään ajoittuvia kotimaan lentoja, kerrotaan Finnairin viestinnästä.



Kotimaan lentojen lisäksi mukana on yksi edestakainen lento Helsinki–Vantaalta Brysseliin.



Finnairin mukaan lumisade hidastaa liikennettä, minkä vuoksi joitakin lentoja peruttiin. Lentoja peruttiin yhtiön mukaan reiteiltä, joilla kulkee tiistaina muitakin koneita.