<section><h2>Ilta-Sanomien uutisvisa</h2><p><p>Testaa tietosi!</p></p></section><section><h2>Minä viikonpäivänä loppiainen oli aina Suomessa vuosina 1973–1991?</h2></section><section><h3>Mistä yhtyeestä Ressu Redford tuli tunnetuksi jo 1980-luvulla?</h3></section><section><h3>Mitkä saaret Ison-Beltin silta yhdistää Tanskassa?</h3></section><section><h3>Kuka on The Voice of Finland -laulukisan uudenkin kauden naistähtivalmentaja?</h3></section><section><h3>Minä vuonna Taiwan irrottautui Kiinan otteesta?</h3></section><section><h3>Minä vuonna Pia Lamberg (ent. Pakarinen) luopui Miss Suomi -kruunustaan?</h3></section><section><h3>Ketä kirjailijaa Sauli Niinistö lainasi vuoden 2019 uudenvuodenpuheessaan?</h3></section><section><h3>Kuka näyttelee taidekauppiasta Klaus Härön Tuntematon mestari -elokuvassa?</h3></section><section><h3>Millä nimellä kutsutaan kiinalaisia avaruuslentäjiä?</h3></section><section><h3>Mikä oli viime vuonna elokuvateattereissa katsotuin kotimainen elokuva?</h3></section><section><h3>Kenen Yhdysvalloissa urheilevan suomalaisen seurakaveri on Zach LaVine?</h3></section><section><h2>Kaikki oikein!</h2><p><p>Taidat olla uutisten suurkuluttaja.</p></p></section><section><h3>Sait hyvän tuloksen!</h3><p><p>Sinulla on uutiset hyvin hallussa.</p></p></section><section><h3>Tiesit useita oikeita vastauksia.</h3><p><p>Katsohan vielä tuoreimmat uutiset is.fi:stä!</p></p></section><section><h3>Lue vielä lisää uutisia!</h3><p><p>Tuoreimmat uutiset osoitteessa is.fi.</p></p></section>

11 kysymyksen visassa on helpohkoja ja vaikeahkoja kysymyksiä viime aikojen uutisista. Aihevalikoima on Ilta-Sanomien mukaisesti laaja!Jos testi ei näy alla, löydät sen täältä.