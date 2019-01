Aune ei enää halunnut kuulla julmaa pilkkaa ja päätti salata taustansa täysin – vasta aikuisena selvisi, mitä ympärillä todella tapahtui

Kotimaa

Aune ei enää halunnut kuulla julmaa pilkkaa ja päätti salata taustansa täysin – vasta aikuisena selvisi, mitä

Inarilaisen

Aune Musta

Isä sanoi, että saamen kielellä ei pärjää missään. Sillä ei saa edes maitoa kaupasta.









Suoraakin





Suomessa

Suomessa oli 1800-luvulta 1960-luvulle asti vahva tarve saada suomen kieli ja suomalaisuus arvoonsa. Samalla jätettiin huomioimatta vähemmistöt. Oltiin niin suomalaisuuden hurmiossa.

Aunen äidinkieli,









Varpusta





Nykyään