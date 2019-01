Kotimaa

Lauhan aamun jälkeen sää pakastuu jälleen

Aamulla maan itäosassa, Kainuussa ja Koillismaalla sataa lunta. Muuten sää on poutaista ja etenkin pohjoisessa laajoilla alueilla selkeää, aurinko näyttäytyy myös maan etelä- ja keskiosassa.Aamu on lauha. Päivällä sää pakastuu ja lämpötila on 0 – 5 asteen välillä, Lapissa on pakkasta noin 5 astetta.Tiistaina Suomeen saapuu matalapaine lounaasta. Maan etelä- ja länsiosassa sataa lunta tai räntää, lounaisrannikolla paikoin vettä. Päivällä lunta tulee paikoin myös idässä. Lapissa tulee lumikuuroja pilvisyyden vaihdellessa.Lämpötila on etelässä nollassa, maan keskiosassa pakkasta on 2 – 5 astetta ja pohjoisessa 5 - 15 astetta.Keskiviikkona maan eteläosassa tulee vielä heikkoja lumisateita, muualla maassa sää on poutaista. Lapissa pilvipeite rakoilee.Pakkasta on etelässä 1 – 3 astetta, maan keskiosassa noin 5 astetta ja pohjoisessa 6 - 13 astetta.