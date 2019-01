Kotimaa

VR osti yli 300 miljoonalla vetureita, joita ei saakaan käyttää matkustajajunissa

Suomen

Katso yllä olevalta videolta, miten Sr3-veturia esiteltiin vuonna 2017.

Vetureiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sr3-





Sr3-

Matkustajavaunut

Liikenne

Auno