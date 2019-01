Kotimaa

Napapiirillä rytisi: kaksi autoa meni sananmukaisesti läjään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Napapiirillä Rovaniemellä tapahtui lauantaina raju peltikolari, jossa kaksi autoa meni pelastuslaitoksen arvion mukaan ”läjään”, mutta niiden kuljettajat selvisivät vahingoittumattomina.Hätäkeskus sai ilmoituksen Napapiirintieltä kello 20.29. Tapahtuma määriteltiin keskisuureksi liikenneonnettomuudeksi.– Siellä on kuudenkympin rajoitus ja liikennevalot, mutta ei ole tietoa, olivatko ne käytössä.– Kylkikolari. Peltiä ruttuun, autot läjään. Toinen tuli risteyksessä toisen kylkeen, pelastuslaitokselta kerrotaan.Onnettomuuspaikka sijaitsee aivan pohjoisella napapiirillä Rovaniemen keskustan pohjoispuolella. Se on maapallon se napapiiri, jonka kulmaetäisyys pohjoisnavasta on sama kuin maan akselin kaltevuus.Pohjoisen napapiirin sijainti vaihtelee verkkaisesti ilman, että se on varsinaisesti matkalla mihinkään. Äskettäin se oli 66 astetta 33 minuuttia ja 39 sekuntia pohjoista leveyttä.Pohjoinen napapiiri määrittää yöttömän yön tai keskiyön auringon esiintymisen etelärajan ja vastaavasti kaamoksen, sydäntalven auringottoman alueen etelärajan.