Kotimaa

Ihminen joutunut yli laidan Baltic Princessiltä – etsinnät käynnissä Turunmaan saaristossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuori mies on joutunut yli laidan Baltic Princess -laivalta Turunmaan saaristossa, kertovat Länsi-Suomen merivartiosto ja Tallink Silja. Tapahtumapaikka on Nauvon pohjoispuolella laivaväylällä.Paikalle on hälytetty useita yksiköitä, ja etsinnät ovat käynnissä. Paikalla etsinnöissä on ollut muun muassa Rajavartiolaitoksen valvontalentokone, meripelastuksen helikopteri ja Nauvon merivartioaseman partiovene, Länsi-Suomen merivartiosto kertoo.Ilmoitus yli laidan joutuneesta tuli hieman ennen kello 18:aa.Tallink Siljan liikennöimä Baltic Princess oli matkalla Tukholmasta Turkuun ja olisi saapunut perille 19.15. Laiva oli pysähtyneenä etsintöjen vuoksi mutta on päässyt liikkeelle, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd STT:lle. Pysähdyksen vuoksi laiva saapuu Turkuun tunnin aikataulusta myöhässä, kello 20.15. Samoin lähtö Tukholmaan myöhästyy aikataulustaan arviolta tunnin.Myös Turkuun samaan aikaan matkannut Viking Linen Grace pysähtyi, mutta on päässyt jatkamaan matkaa, koska merivartiosto on saanut rajoitettua etsintäaluetta suppeammaksi.Ihmisen joutumisesta yli laidan uutisoi aiemmin Iltalehti.Juttua päivitetty tuoreimmilla tiedoilla klo 19.27.