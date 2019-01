32 suomalaista jäi kadoksiin puna-armeijan suurhyökkäyksen jälkeen – vasta nyt kansakoulun kaivo paljasti synkän salaisuutensa

Kotimaa

32 suomalaista jäi kadoksiin puna-armeijan suurhyökkäyksen jälkeen – vasta nyt kansakoulun kaivo paljasti synk

Helmikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pari













Kesällä

Suomalaiset













Löytöjä









1300 tuotu Suomeen