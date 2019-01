Kotimaa

Ohjelmistorobotit ehättivät jo julkishallintoon

Tampere ja Kela automatisoivat päätöksiä

Julkinen sektori on herännyt ohjelmistorobottien ja tekoälyn käyttöön. Kokeiluja ja -hankkeita on jo meneillään esimerkiksi Kelassa, Verohallinnossa ja osassa kuntia. Robotit ja tekoäly alkavat pikku hiljaa tehdä myös viranomaispäätöksiä kansalaisten hakemuksista ja etuuksista.Valtion ja kuntien hankkeet vaihtelevat ideoista jo käytössä oleviin ratkaisuihin. Pisimmille ehtineisiin aloihin kuuluu terveydenhuolto, sillä esimerkiksi Helsingin yliopistollisessa sairaalassa pyörii jo kymmeniä tekoälyhankkeita.Asiakkaille näkyvimpiä sovelluksia ovat tekoäly- tai ohjelmistopohjaiset chatbotit eli virtuaaliset palveluneuvojat. Niitä on kokeilukäytössä jo ainakin Maahanmuuttovirasto Migrissä, Kelassa ja verottajalla.Robotiikan ja tekoälyn nykytilaa ja tulevaisuutta on hahmoteltu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan RoboÄly-hankeraportissa. Sen mukaan Suomella on hyvät edellytykset ottaa uusi teknologia laajaan käyttöön julkishallinnossa.– Kannattaa kuitenkin edetä kokeillen, kokemuksia keräten ja hyötyjä poimien. Niin opitaan ymmärtämään uusien teknologioiden uhat ja mahdollisuudet julkisella sektorilla, katsoo hanketta vetänyt projektipäällikkö Jukka Kääriäinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.Kela alkaa lähiaikoina kokeilla tekoälyn hyödyntämistä viranomaispäätöksissä. Ensimmäisenä automatisointia kokeillaan yleisessä asumistuessa, jonka hakijoista on etukäteen rajattu kokeiluun soveltuva asiakasryhmä. Jokaisen tekoälyn ehdottaman ratkaisun tarkistaa ja vahvistaa etuuskäsittelijä.Tampereella puolestaan ohjelmistorobotti alkaa käsitellä koulumatkaetuuksia ensi keväänä. Robotti tekee rehtorille etuutta saavista oppilaista ehdotukset, jotka rehtori vielä tarkistaa.Kääriäisen mukaan ohjelmistorobotiikkaa sovelletaan tätä nykyä lähinnä rutiinitehtäviin, kuten tietojen tarkistukseen tai kopiointiin. Tekoälyä käytetään usein asiantuntijoita tukeviin tehtäviin ja asiakkaiden kanssa viestimiseen chatbottien avulla.– Robotti voi esimerkiksi viedä päätöksiä sähköiseen arkistoon tai pyytää päättäjiltä sähköisiä allekirjoituksia. Tekoäly taasen voi vaikka poimia suuresta hakemusmassasta tarkasteltavia hakemuksia viranomaiselle tai tehdä ehdotuksia asiantuntijalle päätöksenteon tueksi. Ihminen tekee varsinaiset päätökset ja valvoo prosessia.