Riina, 22, avautui kovista vaikeuksistaan IS:n yksinäisyysviikolla – sitten elämässä tapahtui dramaattinen muutos

Kotimaa

Riina, 22, avautui kovista vaikeuksistaan IS:n yksinäisyysviikolla – sitten elämässä tapahtui dramaattinen muu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Sen matkan aikana ylitin itseni niin monta kertaa.





Mitä kaikkea uusia juttuja olenkin opetellut, tiedän kuitenkin omat rajani.