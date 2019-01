Kotimaa

Lennonjohtajien työnseisaus käynnissä – Helsinki-Vantaalla viivästyksiä ihan muusta syystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli vuosi ilman sopimusta

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) on kertonut työnseisauksen kestävän kaksi tuntia.Lennonjohtajien työehtosopimusta koskevassa työriidassa ei valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä sovitteluissa löytynyt sopua torstaina.Palvelualojen työnantajat Paltan mukaan lakon aikana lentoliikenne hoidetaan esimiesvoimin ja muilla järjestelyillä.Helsinki-Vantaan lentoasemalla on iltapäivällä ollut viivästyksiä sekä saapuvissa että lähtevissä lennoissa. Lentoasemayhtiö Finavian mukaan viiveiden syynä on kuitenkin sumuinen sää ja huono näkyvyys. Matkustajia pyydetään seuraamaan oman lentoyhtiönsä tiedotusta. Lentojen reaaliaikaiset aikataulutiedot löytyvät myös Finavian sivuilta.Lennonjohtajien uudesta työehtosopimuksesta on neuvoteltu jo yli vuoden ajan, toistaiseksi tuloksetta. Palvelualojen työnantajat Paltan ja SLJY:n välinen työehtosopimus päättyi marraskuun lopussa vuonna 2017. Neuvottelut katkesivat 21. joulukuuta.SLJY antoi lakkovaroituksen ennen joulua. Tämän päivän seisauksen jälkeen kahden tunnin mittaisia työnseisauksia olisi joka torstai alkaen kello 13. Ne jatkuisivat siihen asti, että sopu syntyy.Valtakunnansovittelijan mukaan sovittelua jatketaan, kun sille on edellytyksiä. Osapuolten näkemysten kerrottiin torstaina olevan liian kaukana toisistaan.