"Vastuu ottaa veronsa" – presidentti Sauli Niinistö puhuu tilanteestaan IS:n erikoishaastattelussa





Presidentti Sauli Niinistön loppiaishaastattelu käydään myrskyn alla.Tällä kertaa kyse ei ole maailmanpolitiikan myrskystä, vaan keskiviikkona nähdystä ihkaoikeasta luonnonmyrskystä, joka rantautui kovalla tohinalla Mäntyniemen rantakiville heti haastattelun päätteeksi.Tuuli oli niin kova, että paikoin lipputangotkin kuulemma kaatuivat. Ei toki Mäntyniemen.Edellisiltana Mäntyniemen isäntä oli palannut vierailulta Itävallasta, jossa hän kävi myös legendaarisessa Wienin filharmonikkojen uudenvuoden konsertissa.Kapellimestarina hääräsi, joka teki Niinistöön suuren vaikutuksen:– Sillä on jännä tapa, kun se ohjasi, oli koko ajan sellaista pientä vähäeleistä. Myös asiantuntijat pitivät sitä aivan loistavana. Hän otti yleisön mainiosti huomioon.– Tosi mainio tyyppi, harmi ettei ollut mahdollisuutta tavata häntä.Kuun lopussa Niinistölle tulee presidenttinä toisen kauden ensimmäinen vuosi täyteen. Siitä aloitamme.

Mikä on fiilis, kun toista kautta on nyt vuosi mennyt?

– Sanotaan, että kolmisen vuotta sitten uuden vuoden puhetta tehdessä mietin, että tänä vuonna on tapahtunut niin paljon, ettei tässä nyt enää ensi vuonna vastaavaa näe. Minä olen tämän ajatuksen nyt toistanut kolmena uutena vuotena. Kauden alussa tai vuoden 2018 alussa en olisi osannut hahmottaa, mitä kaikkea tulee, eikä varmasti kukaan. Tulee tapahtumia, jotka kerta toisensa jälkeen yllättävät.

Ja niitähän on ollut. Rauhoittuuko maailman meno?

– No ikuisena optimistina mielelläni ajattelen taas samalla tavalla, että nyt tapahtui niin paljon, että enää ei tapahdu. Mutta se kertaamani kokemus on taustalla.

Onko toinen kausi nyt helpompaa, ei ainakaan vaaleja tarvitse enää miettiä?

– En ole kuitenkaan vastoin luuloja vaaleja kauheasti miettinytkään. Minä en enää millään tavalla muutu, enkä tulekaan muuttumaan.

Onko itseluottamus kasvanut?

– En koe sitä itseluottamuksen kasvamisena millään tavalla. Eikä se vaalituloskaan tehnyt mitään millään tavalla järisyttäviä tunnelmia. Enintään tuntee vastuun jollakin tavalla lisääntyneen koko ajan. Se tietysti ottaa veronsa myös.

Millä lailla?

– En mene siihen syvemmin. Ottaa, tai sanotaan, että sen tuntee. Ja se tunne on aika jatkuva, pysyvä, kokoaikainen.

Teidän uudenvuodenpuheestanne on kohistu. Mitä tarkoititte? Tavoittelitteko, että maahanmuuttajilla olisi kollektiivivastuu? Esimerkiksi kansanedustaja Ozan Yanar (vihr) kritisoi puheen ”omien ohjaamista” -kohtaa, että maahanmuuttajat ohjaisivat omiaan. (Tämä kysymys käytiin presidentin kanssa vielä perjantaina puhelimitse läpi.)

– Siitä kohdasta syntynyt kritiikki hämmentää minua. Minun väitetään kehottaneen maahanmuuttoyhteisöjä ikään kuin kollektiivina ottamaan vastuu omiensa ohjaamisesta. En ole mitään sellaista sanonut. Sen sijaan yksilöt, jokainen ”täällä oleva”, voivat tehdä paljonkin. Tuntea huolta siitä, jos jotenkin voisi vaikuttaa ja auttaa kun näkee läheisen tai tuntemansa ihmisen kulkevan väärään suuntaan. Se on vähän samaa – taas kerran menen vanhaan maalaiskylään – jos siellä joku ajautui vaikeuksiin, niin kyllä siinä yritettiin porukalla jeesata. Samaa tapahtuu pienemmissä ystäväporukoissa ja perheiden piirissä.– Olen kyllä tyytyväinen, että niin monet keskustelijat ovat jääneet pohtimaan asian ydintä: Voinko minäkin tai pitääkö minunkin tehdä jotain lähellä olevan ohjaamiseksi tai auttamiseksi? Sama kysymys koskee kyllä kaikkia ”täällä olevia” yksilöitä, taustasta riippumatta.

Suomalaisethan olivat itse silmätikkuina Ruotsissa 60- ja 70-luvulla?

– Ne ovat epäiltyjä rikoksia. Jos ne nimikkeet tulevat toteennäytetyiksi, suomalainen oikeusjärjestelmä on kyllä suhteellisen ankara.

– Kyllä. En finne igen. Mutta on monta tarinaa siitä, että kaverista yritettiin pitää huolta. Ja apua taisi tulla myös joiltakin ruotsalaisilta työtovereilta tai naapureilta.

Miten esimerkiksi Oulun tapahtumiin pitäisi suhtautua, itse turvapaikkaa Suomesta hakevien tekemiin alaikäisten raiskauksiin?

– Ne ovat epäiltyjä rikoksia. Jos ne nimikkeet tulevat toteennäytetyiksi, suomalainen oikeusjärjestelmä on kyllä suhteellisen ankara.

Miten arvioitte Oulun tapahtumien vaikuttavan maahanmuuttokeskusteluun? Kärjistyykö se entisestään? Mihin suuntaan olemme menossa?

– Esitin uudenvuodenpuheessani varoituksen ja pysyn vain siinä, että rikollisesta toiminnasta seuraa helposti joukkoleimaamista ja sitten suorastaan vihaa. Sen vuoksi juuri kaikkien intressissä on pyrkiä ojentamaan tarvittaessa omiaan.

Uskotteko, että tämä näkyy kevään eduskuntavaaleissa?





– En viitsi lähteä ennakoimaan kevään vaaleja.– En antanut mitään ohjeita enkä neuvoja, Niinistö sanoo ja pitää pitkän esitelmän, että EU:n roolia maahanmuutossa on ylipäätään korostettava:– Vuoden 2016 eduskuntapuheessani totesin, että nimenomaan sen vuoksi, kun joudutaan liikkumaan hyvin herkällä alueella, EU ottaisi kokonaisvastuun. Ja ­EU:han otti sen Turkin kanssa tekemällään sopimuksella, jossa siis Turkki estää ihmisiä saapumasta EU:n rajalle, sillä se on nyt ainoa keino hallita maahanmuuttoa.– Siitä on erimielisyyttä, onko sekin ihmisoikeuksien vastaista. Joidenkin mielestä on, joidenkin ei. Mutta se on nyt ainoa keino hallita pakolaistilannetta. Tarkoituksena ei ole suinkaan, etteivätkö hädänalaiset saisi apua – päinvastoin. Silloin meneteltäisiin, kuten ymmärrän aika monen Euroopan ulkopuolisen maahanmuuttajia vastaanottavan maan menettelevän. Ne käyvät vastaanottamassa pakolaisia pakolaisleireiltä, jolloin pakolaisstatus on jo YK:n pakolaisjärjestön selvittämä. Sitten ei tarvitse lähteä enää suuriin tutkimuksiin. Tämä on se tie.– Mutta niin kauan kuin meillä on hallitsematonta maahanmuuttoa, se vie kaiken huomion ja resursseja.

Millainen uhka paperittomat ovat Suomelle, heidän määränsä kasvaa koko ajan?

– En lähde tällä kertaa siihen keskusteluun ollenkaan.

Sosiaalisessa mediassa pakolaiskeskustelu on kovaa – onko jo liian kovaa?

– No siellä puhellaan omiaan. Kun silmälasit tippuvat päästä, hän kyllä tykkää napata ne, ne ovat kyllä hauskoja tilanteita...

– Halu väärin käsittää ohittaa yrityksen ymmärtää. Ja huomasin jo seuraavana päivänä, että paikkaansa se pitää, Niinistö sanoo puheesta saamastaan palautteesta.Se on ollut reippaanpuoleista, ainakin Twitterissä.Eduskuntavaalien alla sävyt vain kovenevat.– Se tavoite tässä on, että yleisesti tiedettäisiin, ettei se (maahanmuuttopolitiikka) niin yksinkertaista ole, Niinistö tiivistää.

Asiasta toiseen. Miten muuten, herra presidentti, omat perhebisnekset sujuvat?

– Ihan normaalisti. Ei tässä mitään poikkeamaa ole varmaan siihen, miten pienen lapsen kanssa perheissä ollaan.

Joko Aaro puhua pajattaa?

– No siellä puhellaan omiaan. Kun silmälasit tippuvat päästä, hän kyllä tykkää napata ne, ne ovat kyllä hauskoja tilanteita…

Mitä ostitte Aarolle joululahjaksi?





INF:sta luopuminen vaatisi välttämättä, että sopijakumppanit eli Venäjä ja Yhdysvallat välittömästi pystyisivät keskustelemaan asiasta.





Nyky-EU:sta

(Hiljaisuus)Ilmeillään presidentti tekee selväksi, että Aaroa on käsitelty riittävästi. Julkista omaisuutta presidenttiparin lapsi ei ole, vaan yksityisyys säilytetään, se käy jo eleistä selville.takaisin kansainväliseen politiikkaan, presidentin leipälajiin, jota hän hoitaa yhteistoiminnassa – ja pitkä tauko sitä ennen – valtioneuvoston kanssa.Suomi aloittaa heinäkuun alussa EU:n puheenjohtajamaana. Jo nyt Suomi johtaa puhetta sekä Arktisessa neuvostossa että Euroopan neuvostossa (EN).Euroopan neuvostossa Suomen syliin tipahtaa esimerkiksi sellainen äärikiusallinen asia, että jatkaako Venäjä enää neuvoston jäsenenä kesän jälkeen.– Ei se ole meille kiusallinen, mutta se on puheenjohtajan sylissä oleva asia, Niinistö kuittaa.Arktisen neuvoston huippukokouksesta on puolestaan puhuttu jo toista vuotta, mutta Yhdysvaltain ja Venäjän kylmät välit tekevät siitä epätodennäköisen. Josjaei saada Helsinkiin, ulkoministeritasolla kokous ainakin pidetään, Niinistö sanoo.Kenties kaikkein vakavin kysymys maailmapolitiikassa on tällä hetkellä keskipitkänmatkan ohjuskiista. Yhdysvallat haluaa purkaa INF-sopimuksen, koska Trumpin mukaan Venäjä ei ole sitä noudattanut.– Parasta olisi saada dialogi käyntiin.Mannertenvälisiin ohjuksiin verrattuna keskipitkänmatkan ohjus on siitä hankala ”vikkelä kaveri” (ilmaus S. Niinistön), että kun se lähetään tuhoisalle matkalleen, se on perillä parissa minuutissa. Väärinkäsityksiä ei ehditä oikaista.Maailmantilanteen synkkää muutosta kuvaa, ettei asiasta ole tarvinnut puhua yli 30 vuoteen.Rauhanmarssit euro-ohjuksista ovat sitä 1980-lukua.– Olen käynyt keskustelujakanssa (Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja) myös Washingtoniin. Tilanne on perin ongelmallinen. INF:sta luopuminen vaatisi välttämättä, että sopijakumppanit eli Venäjä ja Yhdysvallat välittömästi pystyisivät keskustelemaan asiasta.Vaan kun ei puhuta. Yhdysvallat ei keskustele Venäjän kanssa ennen kuin ukrainalaiset merimiehet on vapautettu Asovanmeren kahakan jälkeen. Ylipäätään diplomatia on jäissä, monestakin syystä.– On valtava tarve keskusteluun, ja ellei ole mahdollisuuksia, se on valtava ristiriita.Niinistö kertoo lukeneensa New York Timesista pitkän linjan turvallisuuspolitiikan toimittajankirjoituksen, jossa hän kirjoittaa diplomatian loppumisesta. Niinistö sanoo allekirjoittavansa saman pelon.presidentillä on paljonkin sanottavaa. Tiivistäen voisi todeta Niinistön näkemyksen, että EU on tippunut maailmanpolitiikassa kärryiltä ja tarvitsee uuden alun.Nyt Niinistön mukaan tulisikin etsiä joku EU:ta yhdistävä asia, jonka perässä EU lähtisi uuteen vauhtiin.– Ajattelisin niin, että pitäisikö lähteä purkamaan, missä on se pienin yhteinen tekijä, josta voidaan taas polkea lisää vauhtia. Samalla lähdettäisiin etsimään eurooppalaista henkeä, joka on vähän kadonnut.

Mikä se olisi se pienin yhteinen tekijä?





– Olen puhunut turvallisuudesta, monessa mielessä. Paitsi perinteistä turvallisuuspolitiikkaa, terrorismin vastaisuutta ja myös maahanmuuton hallintaa. Ne ovat varmaan ne kolme tekijää, joista pitäisi löytyä sitä rakennetta, että ihmiset tuntisivat olonsa turvalliseksi. Siitä jalustalta olisi helpompi lähteä eteenpäin.– Parin vuosikymmenen aikana oli tunne, että turvallisuus on itsestäänselvyys, ja ehkä Euroopan politiikassa lähdettiin pinnistämään kovin korkealle muun muassa sääntelyssä, joka on ärsyttänyt ihmisiä. Rakennettiin hyvin hienoa taloa peruskiville, joiden oletettiin olevan siellä automaattisesti.– Eurooppa eli 90-luvun lopun ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen eräänlaisessa omassa todellisuudessaan. Ajateltiin että asiat on hyvin, maailma on kaunis ja hyvä. Sitä kautta syntyi kuva EU:sta, johon oli mukava liittyä. Lissabonin kokouksessa vuonna 2000 käytiin päättämässä Euroopan olevan taloudellisesti johtava maanosa vuonna 2010. No silloin alettiin tukea Kreikkaa… Silloin monet maat ajoivat alas puolustustaan, ei ollut suurta huolta.– Kun maailma käänsi vähän kovemmat kasvot, se on jättänyt Euroopan vähän ensin ihmettelemään ja sitten tyhjän päälle.

Miten käy brittien brexitin?

– En pysty ennustamaan tällä hetkellä.

Maailma on kummallinen paikka nykyään?

Ranskan tapahtumat palauttivat mieleen tapahtumat parin vuosisadan takaa. Vallankumous syö lapsensa. Edustuksellisen demokratian kyky sovitella näkemyksiä yhteen, se pitäisi kyetä säilyttämään.

– Joo, niin on.

Yksi kummastelun aihe ovat myös Euroopan suoran demokratian harrastajat, kuten Ranskan keltaliivit. Mitä niistä pitäisi sanoa?

– Ranskan tapahtumat palauttivat mieleen tapahtumat parin vuosisadan takaa. Vallankumous syö lapsensa. Edustuksellisen demokratian kyky sovitella näkemyksiä yhteen, se pitäisi kyetä säilyttämään.– Mikä on johdonmukaisen yhteiskunnallisen toiminnan kohtalo. Liike voi hävitä ja tilalle voi syntyä vastaliike. Silloin ei hallita kokonaisuutta.Ja palataan siihen myrskyyn vielä.Ei se Helsinkiin lopulta samalla tarmolla iskenyt kuin Ahvenanmaalle. Olisiko siinä taas jotain symboliikkaa? Siitä emme keskustelleet.Jos maailmanpolitiikan myrskyt iskisivät, Ahvenanmaa olisi ensimmäisenä myrskyn silmässä.