Kotimaa

DeliDeli veti myynnistä erän maalaispateeta – tuoteselosteessa allergisia koskeva virhe

4.1. 15:49

Tuotteesta puuttuu tieto pateen sisältämistä kananmunasta ja vehnäjauhosta.

DeliDeli on vetänyt myynnistä erän maahantuomaansa maalaispateeta. Syynä perjantaina ilmoitettuun takaisinvetoon on sisältöluettelon virhe.



Sisältöluettelosta puuttuu tieto pateen sisältämistä kananmunasta ja vehnäjauhosta. Jos näille ainesosille on allerginen, tuotetta ei pidä syödä.



Jos allergiaa ei ole, tuote on Deli Delin mukaan täysin turvallinen.



Takaisinveto koskee Lucien Georgelin Ranskassa valmistamaa 220 gramman maalaispateeta, jonka parasta ennen merkintä on 25.10.2023. Tuotteen erätunnus on 000 025 1023.