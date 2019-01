Jukka Tennilän kolumni: Kaikille maksettavaan perustuloon ei ole varaa

Kotimaa

Perustulon kokeilemisesta ei saatu kaksisia eväitä.

Keskustan

kieli vilisee lyhenteitä, jotka ovat vihkiytymättömille selvän suomen seassa hepreaa. Vai mitä on sanottava siitä, että sote-uudistuksen ollessa kesken keskusteluun pukkaa vaaleja odottavassa maassa sotu-uudistusta?Sote on lyhennetty sosiaali- ja terveysasioista, kun taas sotulla tarkoitetaan sosiaaliturvaa. Sen uudistamista nykyisiä tarpeita paremmin palvelevaksi on pidetty yhtenä keväällä valittavien uusien päättäjien keskeisenä tehtävänä.Nykyisen sosiaalitukiviidakon ongelmana on väliinputoajia ja kannustinloukkuja tuottavan järjestelmän sekavuus. Lisäksi perusturva jää tasoltaan heikommaksi kuin monissa länsieurooppalaisissa maissa.Ongelmat tiedetään, ja ratkaisuyrityksiäkin on ollut. Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen aikana uudistusta suunnittelemassa istui Sata-komitea. Se asetettiin kovalla kohinalla, mutta tulokset jäivät vaatimattomiksi.Kun järjestelmää on uusien ongelmien ilmetessä paikkailtu juuriin menevän uudistuksen tekemisen sijasta, tuloksena on ollut sellainen rönsyilevä paikkauslappujen kirjo, josta on tullut oma ongelmansa.vaalikaudella toteutettiin perustulokokeilu, mutta se ei anna kaksisia eväitä sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen. Perustulokokeilussa oli mukana vain työttömiä, ja kokeilemattakin olisi pitänyt olla selvää, että tarjottu työ kelpaa perustuloa saavalle kokeilussa, jossa työtulo ei pienennä koekaniinin saamaa perustuloa.Kiistellyn, joskus kansalaispalkaksikin sanotun perustulon ideana on, että sitä saisivat kaikki mutta se verotettaisiin hyvin toimeentulevilta pois. Verotus ei ollut mukana Juha Sipilän (kesk) hallituksen toimeenpanemassa perustulokokeilussa.Perustulon vastustajat – heitä on varsinkin kokoomuksessa ja Sdp:ssä – ovat pilkanneet perustuloa aikuisten lapsilisäksi, jota ei tarvita ja johon ei ole varaa.Keskusta puolestaan on ollut vasemmistoliiton ja vihreiden tavoin perustulon kannalla, mutta viime aikoina on nähty merkkejä Sipilän ja muutaman muun keskeisen keskustapoliitikon kannan horjumisesta. Kysymys sosiaalitukien vastikkeellisuudesta jakaa keskustaa, joka joutui viime kuussa lykkäämään perusturvamallinsa teon alkaneen vuoden puolelle.epäröinnin syynä voi olla pelko siitä, että juuttuminen vastikkeettoman perustulon ajamiseen ajaisi puolueen vaalien jälkeen paitsioon tilanteessa, jossa demarien ja kokoomuksen ajatukset tukien vastikkeellisuudesta ovat lähellä toisiaan.Toinen mahdollisuus on, ettei keskustan epäröinti ole luonteeltaan taktista vaan vastikkeellisuuden vaatiminen on puolueen uusajattelijoiden mielestä oikein.Jo nyt näyttää selvältä, ettei sosiaaliturvauudistus voi rakentua jokaiselle maksettavan perustulon varaan, sanokoot vihreät asiasta mitä tahansa. Kaikille ehdoitta maksettavaan perustuloon ei ole varaa, eikä vastikkeettomuus ole oikein.Keskustelua vaikeuttaa käsitesekaannuksen vaara: perustulo ei tarkoita perusturvaa, joka perustuslain mukaan kuuluu jokaiselle. Yhteiskunta auttaa niitä, jotka eivät pysty auttamaan itseään.Moni sanoo, että kakkua pitää mieluummin kasvattaa kuin jakaa, mutta parhaat sosiaali- ja talouspoliitikot tietävät, että kakun oikeudenmukainen jako edistää myös sen kasvua.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.