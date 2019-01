Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Itseään kunnioittavat somepersoonat piinaavat reflektoivilla vuosikoosteillaan

Kiusallinen osa tätä uudelleensyntymisriittiä ovat koosteet, joissa jokainen itseään kunnioittava somepersoona reflektoi edellistä vuotta loputtomien kuvakollaasien ja pateettisuudessaan Pienen tulitikkutytön helposti pieksevien Facebook-novellien muodossa.Kas näin:että sain aloittaa vuoteni teidän #upeiden kanssa. Ystävät on elämän paras voimavara. Ilman teitä en olisi mitään!”Oltiin kännissä Korhosten kotibileissä kun ei muutakaan keksitty. Vähän tuli fiilis että aina nää samat naamat, Jarikin aina ottaneena samanlainen mölyapina. Vietiin raketteja mukana niinkun tavallisesti, mutta nyt meinasi tulla ihan riita kun Riitta sanoi että raketit on aiheuttanu ilmastonmuutoksen ja eläinkuolemia, vaikka selitin sille että ollaan neutralisoitu nää vaikutukset kun ne pakattiin hiilineutraloituun kestokassiin.mahtui myös vaikeita hetkiä. Ne kirkastivat mikä elämässä on todella tärkeää. Kiitos tuesta kaikki ystävät ja joogasali Saunasolmun ihanat opettajat.”Minulle tuli tenniskyynärpää somekuvien käsittelyn seurauksena, ja jouduin ottamaan neljä päivää saikkua. Masensi myös, kun Oodissa on sellaiset hyllyt, että joutuu kumartumaan että saa otettua kirjan mukaan. Eikä siellä ole edes cd-levyjä. Että tällaista taas meidän verorahoilla! Joogassa nukahdin ja sen jälkeen oli vähän parempi olo kyllä.vuosi sai ajattelemaan, että meidän ihmisten on viimeistään nyt herättävä välittämään toisistamme enemmän. Erilaisuus on rikkaus ja jokainen on arvokas omalla tavallaan. Muistetaan tämä, ystävät, vaikka välillä olisimmekin vähän eri mieltä asioista. [Sydänemoji]”Blokkasin tileiltäni vegaanikinkun paistajat, maahanmuuttokriitikot, suvakit, homot, öyhöttäjät, rokotusvastaiset, rumat, raketin­ostajat, superäidit, Mikko Kärnän, ilmastonmuutosprofessorit ja entisen luokkakaverin, joka vaikuttaa persulta. Ja nyt mulla onkin tosi tasapainoinen olo, koska seurustelen enää itseni ja ABC-ketjun sometilin kanssa.2019 aion huomioida itseni ja läheiseni paremmin, luopua turhasta ja pyrkiä keskittymään siihen mikä on aidosti tärkeää elämässä.”Kävin yhdessä rakkaimpien eli muijan ja lasten kanssa alennusmyynneissä vähän katselemassa, ja ostin itselleni kengät, neljä liian pientä puseroa (mutta laihdun pian), kasvojenpuhdistusharjan, sähkökäyttöisen mansikankuorijan, hoverboardin ja pandan. Syötiin hampurilaiset, lihalla totta kai, mutta mukana oli kaninruokaa eli ranskanperunat.teille kaikille vuoteen 2019!”Ihan sama miten teillä menee kunhan mulla menee hyvin.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.