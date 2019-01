Kotimaa

Video paljastaa Aapeli-myrskyn karut jäljet maatilalla – 350 lehmää jäi osin taivasalle

maasta repeytyneitä vuosikymmeniä vanhoja mäntyjä, katkenneita sähköjohtoja, revenneitä kattoja, vääntyneitä liikennemerkkejä.Mitä pohjoisemmaksi Ahvenanmaalla ajaa, sitä karummalta Aapeli-myrskyn jäljet näyttävät.Suomen mittakaavassa harvinaislaatuinen myräkkä yltyi puoli metriä vaille hirmumyrskylukemiin, ja sen kulkureitti halkoo tuhoisasti maastoa läpi Ahvenanmaan.keskus, Maarianhamina, säästyi suurilta tuhoilta, mutta vain 25 kilometrin päässä maitokarjatila Saga Kungsgårdenissa on kiire.Arkisten askareiden lisäksi on raivattavana pihalta neliömetreittäin kattoa, joka rämähti alas kahdesta navettarakennuksesta tiistain ja keskiviikon välisenä myrsky-yönä.Nyt 350-päinen lehmälauma ruokailee rauhallisesti osaksi paljaan taivaan alla.– Katto oli lähes uusi, se rakennettiin 2014–16, tilan omistaja Kristoffer Lundberg https://www.is.fi/haku/?query=kristoffer+lundberg kertoo Ilta-Sanomille.– Olemme käyneet asiaa läpi valmistajan ja vakuutustarkastajan kanssa. Tukeva rautaportti oli murtunut kahteen osaan tuulen voimakkuudesta, minkä jälkeen katto irtosi. Totesimme, että tuollaisia voimia vastaan katto ei voi kestää.työmies Kristoffer Holmroos https://www.is.fi/haku/?query=kristoffer+holmroos heräsi yöllä kahden aikaan paukkeeseen. Ensimmäinen ajatus oli, että tilan tuliterät traktorit ovat vaarassa.– Meillä kävi tuuri, sillä kävimme siirtämässä traktorit, ja sen jälkeen katto alkoi irtoilla.Hän ei osannut sanoa, milloin katto saadaan kuntoon, mutta onneksi rakennuksen asukit eivät ole moksiskaan.– Ne olivat rauhallisia myrskyn aikana ja ovat edelleen, Holmroos sanoo.Ahvenanmaan pohjoispäässä sijaitsevassa Isaksössä asuvan Yngve Österlundin https://www.is.fi/haku/?query=yngve+osterlundin katto koki kovia ja romahti. Onneksi kyseessä oli vanha navetta, jonka purkamista pariskunta jo harkitsi.– Tämä ratkaisi asian, ja navetta puretaan, Österlund kertoo.Hän oli havahtunut myrskyyn keskellä yötä. Se ei pelottanut, mutta sen voiman tunsi sisälläkin.– Talo tuntui natisevan liitoksissaan.Suuren omakotitalon pihalla makaa lasten keinu kyljellään. Sitä ei ole kiire nostaa, sillä lapsenlapset lähtivät aivan vasta takaisin Gotlantiin – tosin vuorokausi aiottua myöhemmin.– Heidän piti lähteä jo keskiviikkona, mutta he eivät päässeet matkaan myrskyn vuoksi.ei ole jutuntekohetkellä verkkoyhteyttä, sähköä tai lämmintä vettä. Asiat ovat kuitenkin paremmin kuin tuhansilla muilla: he pystyvät lämmittämään taloa puuhellan avulla.– Pärjäämme näin muutaman päivän.Isaksössä viljellään runsaasti omenoita, ja myrsky on aiheuttanut monille paljon taloudellista vahinkoa. Österlundeillakin se oli lähellä.– Meillä oli säiliöt täynnä omenamehua, mutta pumppasimme ne tyhjiksi ennen joulua. Monilla naapureilla on nyt säiliöt täynnä hapettunutta mehua, Österlund harmittelee.tyyni, kun aurinko laskee illalla mainingin taakse. Aapelin raivo on laantunut jo vuorokausi aiemmin, mutta sen jättämiä tuhoja korjaillaan Ahvenanmaalla vielä pitkään.– Täällä tulee usein kovasti, mutta tällaista myrskyä en ole koskaan nähnyt, Österlund sanoo.