Kommentti: Me 1963 syntyneet olemme suurin ikäluokka Suomessa – ja yhteiskunnan harmiksi osa meistä elää pitkään

Kotimaa

Kommentti: Me 1963 syntyneet olemme suurin ikäluokka Suomessa – ja yhteiskunnan harmiksi osa meistä elää pitkä

Kävitkö

Nykyiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Me 1963 syntyneet

Tilastokeskuksen arvion mukaan pahimmat uhkaajat ovat juuri vuonna1983 syntyneet.

Valtiovarainministeriön

Kun vauvojen

Ilman