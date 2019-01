Amos Rexin jättijono on venynyt jo satojen metrien mittaiseksi – turistit ällistelevät letkassa seisovia suomalaisia

Kotimaa

Amos Rex -taidemuseon edustalla kiemurtelee jälleen todella pitkä jono.Ilta-Sanomien paikalla olevan toimittajan mittauksen mukaan jonoa on puolenpäivän aikaan noin 330 metriä. Jono yltää taidemuseon pääovilta kauppakeskus Forumin Simonkentän sisäänkäynnille saakka.Jonon ensimmäiset, sisäänkäynnin tuntumassa odottavat jonottajat kertovat IS:lle jonottaneensa noin 1,5 tunnin ajan.Lämpötila on nollan tuntumassa, mutta iltapäivälle on luvattu muutamia pakkasasteita.Ihmiset eivät näytä olevan kylmissään, sillä jonottajat ovat osanneet varautua lämpimillä vaateilla. Useat jonottajat ovat vetäneet hupun päähänsä tihuttavassa sateessa.Käynnissä ovat viimeiset päivät nähdä Teamlabin näyttely, sillä se on avoinna loppiaiseen 6. tammikuuta saakka. Sitten Amos Rex sulkee ovensa ja avaa ne jälleen 7. helmikuuta.Enimmäkseen jonossa näyttää olevan aikuisia. Eräs jonottaja kertoo IS:lle tulleensa katsomaan näyttelyä juurikin viimeisen näyttelyviikonlopun vuoksi.on kerännyt avajaispäivänsä jälkeen huomiota kansainvälisessä mediassa. Näyttely onkin ollut suosittu myös ulkomaalaisten turistien keskuudessa.Perjantaina jonossa vaikuttaa olevan enimmäkseen suomalaisia, mutta jonottajien keskuudessa on myös joitakin turisteja.IS:n paikalla oleva toimittaja kertoo yhden ulkomaalaisen turistin tulleen tiedustelemaan häneltä ihmetellen ihmisten syytä jonottamiseen.kävi katsomatta jonoa paikan päällä myös 28. joulukuuta. Tuolloin jonotukseen upposi aikaa noin kolme tuntia.