Kotimaa

Katso jäistä pelastautumisen ohjeet käytännössä – näin nouset jäistä, kun kylmäshokki iskee

Vuonna 2018

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääpeite





Näin pelastaudut jäistä

Rauhoita itsesi ja muista hengittää. Kylmäshokki menee ohi. Huuda apua tai puhalla pilliin. Känny tulosuuntaasi. Sieltä löydät kestävää jäätä. Jos jalassasi on sukset, yritä saada ne pois jaloistasi. Ota naskalit käsiisi ja varmista, että pysyt paikoillaan. Riko jäätä kyynärpäilläsi niin kauan, että tunnet avannon reunan kestävän. Potki itsesi vapaauintipotkuilla vaaka-asentoon. Iske naskalit jäähän ja vedä itsesi jäälle. Kieri, ryömi ja konttaa, kunnes olet päässyt pois heikolta jäältä. Hakeudu lämpimään ja vaihda kuivat vaatteet. Soita apua ja ilmoita pelastuneesi avannosta. Paikalle sattuva toinen ulkoilija voi jälkesi nähdessään luulla, että olet vielä vedessä.

Varusteet

Kylmäshokki