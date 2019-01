Poliisilta uutta tietoa Kalajoen kesäisestä nuorten hengen vieneestä kolarista – kuljettajan veren alkoholipitoisuus 1,2 promillea

Kotimaa

Poliisilta uutta tietoa Kalajoen kesäisestä nuorten hengen vieneestä kolarista – kuljettajan veren alkoholipit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Oulun poliisi kertoo, että Kalajoella lokakuussa tapahtuneeseen kuolonkolariin on lisätty rikosilmoitukseen nimikkeeksi törkeä rattijuopumus.Poliisin mukaan oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että tieltä ulos suistunutta autoa kuljettaneen kalajokisen miehen veren alkoholipitoisuus on ollut 1,2 promillea.Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.Kuljettaja oli vuonna 2000 syntynyt mies, ja muut autossa olleet olivat häntä nuorempia miehiä. Kuljettaja oli saanut ajokortin viime vuonna.Aikaisemmin poliisi on kertonut, että tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeinä kuolemantuottamuksina ja törkeänä vammantuottamuksena. Tutkintaa on tehnyt poliisin lisäksi myös onnettomuustutkintalautakunta.Poliisi tiedotti viime vuonna, että poliisin puhutteluissa ja kuulusteluissa oli selvinnyt, että tapahtumailtana ennen ajoon lähtöä mökillä olleessa seurueessa oli nautittu alkoholia.Ulosajossa kuoli kolme kalajokelaista nuorta miestä ja lisäksi yksi loukkaantui. Viime vuonna ajokortin saaneen 18-vuotiaan nuoren miehen ohjaama henkilöauto suistui rajusti Ylivieskantieltä Tyngän kylän lähistöllä. Turmassa henkensä menettänyt kuljettaja ja toinen kuolleista matkustajista olivat veljeksiä.Henkilöauto oli ajautunut loivasti vasemmalle kaartuvalla tieosuudella pientareelle, minkä jälkeen se törmäsi tierumpuun ja päätyi ulos tieltä ojaan katolleen.Poliisi on aiemmin kertonut, että onnettomuusauton nopeusmittari oli pysähtynyt lukemaan 165 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus onnettomuuspaikalla on 100 kilometriä tunnissa.Turma tapahtui hieman ennen puoli kahta lauantain vastaisena yönä. Poliisi päätteli asian auton pysähtyneestä kellosta.Kuolonkolari tallentui myös lähistöllä olevan seismologian laitoksen mittauspisteeseen.