Kiistelty alkoholilaki muuttui vuosi sitten – näin kävi: Panimoliitto ja THL täysin eri mieltä

Alko: Kokonaismyynti laskenut

Pitkään valmisteltu uusi alkoholilaki tuli voimaan vuonna 2018. Tasavallan presidentti vahvisti alkoholilain 28. joulukuuta 2017. Osa muutoksista tuli voimaan jo 1. tammikuuta 2018 ja kokonaisuudessaan se tuli voimaan 1.3.2018.Suurin vääntö ennen uudistusta käytiin marketeissa myytävien juomien tilavuusprosentista.Osapuolet kinastelivat siitä, saavatko ruokakaupat ja kioskit myydä jatkossa vahvempia juomia aiempien 4,7-prosenttisten sijaan. Lopulta uudeksi rajaksi päätettiin 5,5 prosenttia. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että päivittäistavarakaupassa keskioluen rinnalle tuli A-olut.Lakia muutettiin myös niin, että kaupassa saa nyt myydä juomasekoituksia eli kaupasta saa samaa lonkeroa kuin Alkosta. Aiemmin kauppojen lonkeroa moitittiin joskus ”kiljuksi”.IS selvitti asiantuntijoilta, mitä uudistuksen vaikutuksista voi kertoa, kun uudistus on ollut voimassa noin vuoden.

Näkyvätkö lainmuutokset eri tuoteryhmien myyntiin muutoksissa Alkon tilastoissa?

– Alkon myyntitilastot on julkaistu tammi-marraskuun osalta. Vuoden ensimmäisten 11 kuukauden tilastossa Alkon kokonaismyynti litroissa on laskenut reilut 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen https://www.is.fi/haku/?query=kari+pennanen kertoo.

Mikä on merkittävin ero vuoteen 2017? Missä oli paljon kasvua tai laskua? Oliko jokin erityinen tuote noussut tai romahtanut?

Päivittäistavarakauppa ry: Lonkeron myynti kasvoi ruokakaupoissa

THL: Alkoholin kokonaiskulutuksen väheneminen näyttää pysähtyvän

Panimoliitto: Pelot kulutuksen kasvusta eivät ole toteutuneet