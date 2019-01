Kotimaa

Rikkaan perheen 10-vuotias poika vetäisi Lapin-lomalla taskusta tipin, joka jäi mieleen

Eräillä vierailla oli uudenvuoden illallisen suhteen erikoisempi toive: he pyysivät jättimäistä, elävää kuningasrapua.





Hiihtohissi omaan käyttöön 2 000 € / tunti





Raharikkaat toivovat usein pääsevänsä näkemään valkoisen poron, ja se heille usein järjestetäänkin.





Varakkailla turisteilla on toisinaan yllättäviä pyyntöjä ja toiveita lomansa suhteen. Matkailuyrittäjät kertovat tapauksista, joihin he ovat varakkaiden turistien kanssa asioidessaan törmänneet.

Lapissa ollaan oikeasti arktisen luonnon helmassa, eikä esimerkiksi sisävessoja ole joka kulman takana edes kuninkaallisille. Oppaat kehottavat vieraita käymään vessassa ennen safarille lähtöä, mutta toisinaan hätä yllättää siitä huolimatta. Taannoin luonto kutsui erästä arabiprinsessaa kesken ulkoaktiviteettien. Vessan puuttuessa kuninkaallinen nainen piipahti puskapissalla kuten kuka tahansa, lainkaan tilanteesta pahastumatta.

Monet luksus­matkailijat toivovat yksityis­tapaamista joulu­pukin kanssa. Tällöin pukki opettelee etukäteen perheen lasten nimet, iät, joulu­lahja­toiveet ja sen, ovatko he olleet kilttejä.