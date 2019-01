Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Vihreä kopteriselfie

Hiihtävä Haavisto on universaalisti kiihottava konsepti.

Kumpi valita, kun toisella puolen on yhteisöllisyys, tulevaisuus, luonto ja muut abstraktiot, jotka eivät tuota välitöntä nautintoa ja toisella puolen mun liharuoka, mun auto, mun lentomatkat, mun halut?Vaalien lähestyessä vaihtoehtoja yritetään pakkonaittaa toistensa kanssa: luoda illuusio tulevaisuudesta, jossa syntymättömät lapset hengittävät puhtaassa luonnossa puhdasta prosessoitua lihaa vain siksi, että juuri meidän puolue lupasi laskea dieselin hintaa.Ja sitten meillä on vihreät.uutena vuotena tinaa, nakkeja, missä on lisää viinaa, saako mennä jo nukkumaan, pelottaa. Vihreiden puheenjohtaja Haaviston Pekka ilmoitti Twitterissä: ”Uuden vuoden hiihtoreissullani pohdin Euroopan tulevaisuutta”.Politiikka on sellaista, että vaikka mielessä olisi sata nakkimakkaraa ja haave syvemmästä kännistä, täytyy kertoa, että moi, olen Matti Vanhanen 2.0, seuraava epäonnistunut ihmiskoe, mielessä hiihto, tulevaisuus, Eurooppa.Haavisto pohdiskeli Euroopan tulevaisuutta sukset hämmentyneissä jaloissaan, koska joku keksi, että hiihtävä Haavisto on universaalisti kiihottava konsepti.Siksi omien unelmiensa presidentti Haavisto kirjoitutti itselleen uudenvuodenpuheen. Sitä varten ajettiin kuvausryhmän kanssa maaseudulle. Sinne luotiin puhdas, ympäristöystävällinen Suomi, jonka yllä helikopteri kuvasi Haavistoa pohtimassa Eurooppaa kädessään jotain niin hassua, että kuvaaja joutui kertomaan ”Pekka, ne on porkat”, mikä Pekkaa vasta naurattikin.Haavisto luennoi väsyneen saranan äänellä kansalaisille asioita, jotka he jo tietävät, kun vihreiden ihmiskuva on sellainen, ettei kukaan muu tiedä mitään, mutta ihmisille tulee hyvä mieli siitä, että niitä pidetään tyhminä.Merkittävää Haaviston uudenvuoden ulostulossa ei ollut puhe, vaan video, jossa kaaduttiin niin monta kertaa, että vain vihreä voi luulla sen jälkeen seisovansa pystyssä:Videon alkaessa Pekka räplää vanhaa PUTKIRADIOTA, helikopteri kuvaa talvimaisemaa, Pekka, yksinäinen mies, seuranaan vain kuvausryhmä, astuu AITASTA, kopteri pörrää, Pekka tepastelee lumessa REPPU ja sukset kainalossa, Pekka hiihtää, kopteri pörrää, lähikuva Pekan nostalgiamonoista ja -VILLASUKISTA, kopteri, Pekka, lähikuva siitä, että ei ole valmista latua, Pekka tekee ladun meille muille, YMMÄRRÄTTEKÖ VERTAUSKUVAN, kopteri, Pekka, nyt PEKKA pysähtyy, MITÄ SE TEKEE, yhdellä tulitikulla Pekka sytyttää NUOTION, Pekka, yhdellä tulitikulla, kerää LUNTA kulahtaneeseen, TUHAVUOTIAASEEN KAHVIPANNUUN, keittää lumesta KAHVIA, juo sitä, katsoo tulevaisuuteen, Pekka, kopteri kuvaa, me vihreät ollaan erilainen, rehellinen puolue, ollaan, ollaan, Pekka.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.