Kotimaa

Kertaalleen vankilasta karannut kaksoismurhaaja pääsee vapauteen

Vapauttamista

Asiasta päätti Helsingin hovioikeus torstaina. Sen mukaan 54-vuotiaan miehen vapauttamista puolsi hänen suorittamansa pitkä vankeusaika.Mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 30.8.2019, jolloin hän on istunut vankilassa noin 17 vuotta ja 8 kuukautta. Rikosseuraamuslaitos olisi puoltanut vapauttamista silloin, kun mies olisi istunut vankeudessa 18 vuotta.– Hovioikeus katsoi, että vankilassaoloajan pituus puolsi hänen vapauttamistaan. Vapauttamista puolsivat myös hänen rangaistusajan suunnitelmansa onnistuminen, kiinteät perhesuhteet ja vahva motivaatio työntekoon. Hakija oli vankilassa ollessaan kouluttautunut ja osallistunut aktiivisesti vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan.– Vapauttamista puolsi myös se, että hänellä on tiedossaan työpaikka ja asunto, joten hän pystyy vapauduttuaan huolehtimaan toimeentulostaan, Helsingin hovioikeus kirjoittaa.vastaan puhuivat hakijan elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtanut teko sekä vankila-aikaiset rikkeet. Mies karkasi myös Sulkavan vankilasta vuoden 2008 syksyllä, mutta hän jäi seuraavana vuonna Venäjällä kiinni, ja hänet palautettiin Suomeen.Kokonaisuutena arvioiden hovioikeuden mukaan vapauttamiselle ei ollut kuitenkaan esteitä.Mies syyllistyi muun muassa kahteen murhaan ja kahteen murhan yritykseen Kerimäellä vuoden 2001 marraskuussa. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.Mies tunkeutui parvekkeen kautta kerrostaloasuntoon, levitti sinne bensiiniä ja sytytti aineen. Palossa kuolivat hänen venäläinen vaimonsa ja tämän isä. Mies ja hänen vaimonsa olivat eroamassa.Vaimon suomalainen ystävätär sai pahoja palovammoja. Toinen vammautunut oli asunnossa ollut venäläismies, joka kuoli myöhemmin sairaalassa muusta syystä, STT on kirjoittanut aiemmin.