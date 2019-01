Kotimaa

250-neliöinen omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Mikkelissä: ”Ei enää mitään tehtävissä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin 250 neliöinen kaksikerroksinen omakotitalo tuhoutunut täysin tulipalossa. Alue on haja-asutusaluetta.– Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen, talon alakerta oli jo täysin tulessa, eikä rakennuksen pelastamiseksi ollut enää mitään tehtävissä, pelastuslaitokselta kerrotaan.Vahingot ovat useita satoja tuhansia euroja.Syttymishetkellä talossa oli sisällä kaksi henkilöä ja kaksi koiraa. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalosta ei koitunut henkilövahinkoja.– Henkilöt ovat heränneet palovaroittimeen ja koiran haukkumiseen. Sekä henkilöt, että koirat pääsivät ulos rakennuksesta vahingoittumattomina, pelastuslaitokselta tiedotetaan.Palon jälkisammutus on käynnissä ja jatkuu vielä useita tunteja.Pelastuslaitoksen mukaan syttymissyystä ole vielä tietoa.– Tiedämme, että alakerta on ollut pahiten tulessa siinä vaiheessa, kun yksiköt ovat paikalle päässeet, pelastuslaitokselta kommentoidaan.