Kotimaa

Luvassa pakkasta ja aurinkoa – sää lauhtuu etelässä jälleen huomenna

Luoteesta alkaen pilvisyys lisääntyy. Käsivarren Lappiin saapuu luoteesta myös lumisateita, jotka etenevät iltaa kohti Itä-Lappiin ja Pohjanmaan maakuntiin asti.Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, ja kääntyy iltaa kohti pohjoisesta alkaen etelälounaaseen.Päivällä on pakkasta maan eteläosassa ja paikoin lännessä sekä Lapin sadealueilla 8 – 12 astetta, keskiosassa ja Lapissa on laajalti 14 - 18 astetta. Etenkin idässä ja selkeämmillä alueilla voi olla paikoin kylmempää.Perjantaina matalapaine liikkuu Suomen yli etelään ja sää on enimmäkseen pilvinen. Paikoin pilvipeite voi kuitenkin rakoilla. Lumisateita tulee enimmäkseen maan etelä- ja itäosassa, mutta myös pohjoisessa tulee paikallisia lumisateita. Lounaisrannikolla vesisateet ovat myös mahdollisia.Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelänpuoleinen tuuli on maan etelä- ja itäosassa paikoin kohtalaista. Päiväll lämpötila on Lounais-Suomessa 0 – 3 astetta, muualla maan länsiosassa ja Kymenlaaksossa pakkasta on 0 – 5 astetta, itäosassa ja Lapissa pakkasta on 5 - 10 astetta. Itärajalla ja pilvipeitteen rakoillessa on paikoin kylmempää.Lauantaina sää on edelleen enimmäkseen pilvinen, mutta pilvipeite voi paikoin rakoilla. Lapissa heikot, paikalliset lumisateet ovat mahdollisia, muuten on enimmäkseen poutaa.Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Koillisenpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa paikoin kohtalaista.Päivällä pakkasta on maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa 3 – 8 astetta, itäosassa ja Itä-Lapissa 8 - 12 astetta. Kainuussa on paikoin selvästi kylmempää.