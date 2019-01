Näin Arabianrannan koulupojan murhasta epäilty pakistanilaistaustainen mies selitteli rattijuopumuksiaan poliisille

Kotimaa

7-vuotiaan koulupojan murhasta epäilty 36-vuotias eno on moninkertainen rattijuoppo, jolla on myös pahoinpitelytuomioita. Eno vangittiin perjantaina todennäköisin syin erittäin raa’alla ja julmalla tavalla tehdystä murhasta epäiltynä.7-vuotias koulupoika murhattiin teräaseella jouluaattona kotonaan Helsingin Arabianrannassa. Eno oli ollut perheen luona kyläilemässä. Eno on selittänyt tekoaan harhaisuudella.Ennen tätä koko Suomea järkyttänyttä rikosta Pakistanissa syntynyt mies ehti syyllistyä useisiin rattijuopumuksiin.Näin hän selitti poliisille törkeää rattijuopumustaan 2007:– Aloin nauttimaan alkoholia noin kello 23 aikoihin. Join arviolta noin kolme liköörishottia ja yhden 0,5-oluen. Alkoholi nousi nopeasti päähäni. Noin kello 3 lähdin ajamaan kotiini Kauniaisiin. Tunsin oloni hieman päihtyneeksi, mies kertoi poliiseille illastaan The Club -ravintolassa Helsingissä.Hän havaitsi Kauniaisissa poliisien olevan perässään.– Säikähdin ja päätin lähteä ajamaan karkuun. Olen ehdonalaisessa ja päätin siksi lähteä karkuun. Minulla ei ole koskaan ollut ajo-oikeutta, mies kertoi.Poliisi kertoi, että olosuhteet olivat tapahtuma-aikaan erittäin liukkaat lauhtuvan sään, lumisateen ja kaduille kertyneen märän lumen takia. Miehen kuljettama auto ajautui useita kertoja risteyksissä yli kaistojen ja lisäksi tilannenopeudet olivat pienille kaduille erittäin suuria. Kovat nopeudet olivat omiaan aiheuttamaan vaaraa erityisesti Kylpyläntiellä ja Stockmannintiellä, joilla on runsaasti liittymiä omakotitalojen pihoihin.Huomattuaan poliisit mies kiihdytti vauhtiaan.Miehen veren alkoholipitoisuus oli ajon jälkeen 1,76 promillea. Verestä löytyi myös jäämiä huumausaineiden vaikuttavasta aineesta tai niiden aineenvaihduntatuotteista.Tästä rikoskokonaisuudesta mies tuomittiin yhteensä kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 240 euron oheissakkoihin.Maaliskuussa 2008 mies jäi jälleen kiinni törkeästä rattijuopumuksesta Espoossa Haltilantiellä. Hän puhalsi seulonta-alkometriin 1,30 promillea eikä hänellä ollut suomalaista ajokorttia. Tarkkuusalkometrin tulos oli 0,60 mg/l uloshengitysilmaa. Kello oli tapahtuma-aikaan 04.45. Ensimmäiseen kuulusteluun mies ei tullut, mutta toiseen tuli.Hän kertoi olleensa ystäviensä kanssa LUX-ravintolassa Helsingissä.– En ollut juonut alkoholia ennen yökerhoon menoa. Ostin ensimmäisen alkoholijuomani LUX:ssa puolen yön aikaan. Join kaksi 0,4-tuoppia olutta ja yhden batterykossun. Poistuimme ravintolasta kolmen jälkeen.Hän kertoi käyneensä syömässä kebabia ja lähteneensä sitten ajamaan Audia.– Mielestäni ajoni sujui hyvin. Ajoin rauhallisesti enkä olisi uskonut puhaltavani niin suurta promillemäärää. Minulla ei ole suomalaista ajokorttia. Vuoden sisällä minulla on neljä aiempaa ajokortitta-ajoa, toimeton mies selitteli.Heinäkuussa 2008 mies jäi jälleen kiinni törkeästä rattijuopumuksesta. Hän oli liikkeellä harmaalla BMW 740 -henkilöautolla ja jäi kiinni Matinkyläntiellä puhallusratsiassa. Hän puhalsi 1,50 promillea. Tarkkuusalkometrikokeen tulos oli 0,58 mg/l uloshengitysilmaa.Hän ei tullut kuulusteluihin, joten poliisi joutui etsintäkuuluttamaan hänet. Lopulta hän saapui itse poliisilaitokselle.– Lähdin ajamaan, koska muutkin olivat humalassa. En tiedä miksi emme ottaneet taksia tai bussia. Olin mielestäni päihtynyt, mutta en kokenut itseäni niin päihtyneeksi kuin mitä puhallustulokset näyttävät. Ajaminen sujui mielestäni hyvin. Matkalla ei syntynyt vaaratilanteita. Olen Pakistanissa ajanut autoa jonkin verran. Tiesin olevani ajokiellossa. En tiennyt auton olevan katsastamaton, mies selitti.Tästä rikoskokonaisuudesta syyttäjä vaati, että koventamisperusteena olisi pitänyt ottaa huomioon se, että mies on syyllistynyt aiempien tekojen lisäksi neljä kertaa kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.Käräjäoikeus ei koventamisperustetta rikoskokonaisuudessa käyttänyt. Se tuomitsi miehen neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen.Rangaistuksessa oli mukana aiempi ehdollinen vankeusrangaistus. Vankeusrangaistuksen sijaan mies sai suorittaa rangaistuksensa 120 tunnin yhdyskuntapalveluna. Tuomion saadessaan mies oli Pakistanin kansalainen.