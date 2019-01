Kotimaa

Meri pakeni veneen alta – Toomas jäi eristyksiin saareen myrskyn keskelle: ”Jäin sitten jumiin tänne”





https://esikatselu.is.fi/oulun-seutu/art-2000005952583.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Perheenisä Toomas huomasi Kustavissa tänä aamuna, että Hirmumyrsky Aapeli on eristänyt hänet mökkisaareen. Meriveden pinta oli laskenut 70–80 senttiä, eikä Toomaksen viisisataakiloinen vene liikkunut minnekään suojaisasta poukamasta.– En jaksa nostaa venettä tarpeeksi, että sen saisi vesille.Toomas oli viettänyt uutta vuotta saaressa perheensä kanssa. Vaimo ja lapset olivat kuitenkin lähteneet jo eilen kohti arkea, töitä ja päiväkotia.– Jäin tänne vähän laittamaan paikkoja kuntoon ja siivoamaan. Jäin sitten jumiin tänne.Ensimmäinen ajatus ”jumiin jäämisestä” ei ollut kuitenkaan järkytys.– Ei tämä hirveänä yllätyksenä tullut. Ilmatieteen laitoksella on hyvät vedenkorkeusennusteet ja ne ovat suht luotettavia. Kyllä osasin aavistaa, että näin voi käydä.Alla olevalla videolla Aapeli-myrskyn aallot M/S Mariellalta katsottuna.Alla olevalla videolla myrsky ulvoo Åvan satamassa Ahvenenmaalla.Toomaksella on vielä viikko lomaa jäljellä. Pieni irtiotto saarella sopii hänelle oikein hyvin.– Ihan sellaisen tietoisen riskin otin, hän naurahtaa.Saarimökissä on riittävät ruoka- ja vesivarannot. Ja sauna.– Aion lämmittää saunan ja nauttia.Keskiviikko on ollut myrskyisä eri puolilla Suomea, varsinkin merialueilla. Toomas suhtautuu myrskyihin uteliaasti ja aikoo ottaa saarieristyksestään kaiken irti. Myrskyn seuraaminen lämpimässä mökissä on hänen mielestään erittäin hieno kokemus.– Kyllä mä olen sellainen tietynlainen myrskybongari ja tykkään tietynlaisista sääilmiöistä.Olen juuri sellainen, joka tuijottaa lumoutuneena ukkosmyrskyä ja salamoita.