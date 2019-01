Kotimaa

Viking Gracen kapteeni sai tärkeää tietoa historiallisen myrskyn keskellä –”Tuollaista saa harvoin kokea!”

Meillä on tämän matkan ansioista nyt tieto siitä, että matkaa voi tehdä turvallisesti säästä riippumatta.

Eckerö Line: Merenkäynti erittäin voimakasta





Tallink Silja: Voimakkaassa aallokossa puolitoista tuntia

Ahvenanmaa oli jätettävä väliin

”Tuulen suunta pelättyä suotuisampi”