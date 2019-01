Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Sähköinen vale

Sähkönsiirrosta Suomessa vastaa 75 verkkoyhtiötä. On monta syytä inhota ainakin osaa niistä. Kaikkein eniten kuraa on saanut niskaansa Caruna, joka omistaa Fortumille ennen kuuluneet sähköverkot.Caruna on harjoittanut verosuunnittelua konsernilainoilla. Se halusi nostaa siirtohintoja kerralla 25 prosenttia. Noista ansaitseekin jokusen ämpärin lokaa.Toisaalta: Fortumin johto halusi myydä verkot, eivätkä poliitikot sekaantuneet pörssiyhtiön päätökseen, kuten ei pidäkään. Tänään jokainen on tietävinään, että Fortumin päätös oli väärä, ja siksi Caruna on konna. Tuossa ajatusketjussa ei tietenkään ole logiikan häivää, mutta ei näissä asioissa logiikka ratkaise.siirtohinnat ovat nousseet rajusti?Kaikki alkoi Tapani-myrskystä 2011. Se katkaisi sähköt sadoilta tuhansilta Suomessa jopa viikkokausiksi. Viranomaisten virve-yhteysverkkokin meni nurin, kun myrsky katkoi lankoja.Tapanin seurauksena eduskunta päätti, että vuoteen 2025 mennessä sähköverkko pitää uudistaa niin, etteivät yli 36 tunnin sähkökatkot ole mahdollisia. Se tarkoittaa, että verkkoyhtiöiden täytyy kaivaa valtaosa siirtoverkosta maan alle.Säävarman sähköverkon rakentaminen maksaa 8,6 miljardia euroa.Kustannukset maksaa tietysti sähkön kuluttaja.hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Se määrittelee, minkä verran kukin verkkoyhtiö saa sähkönsiirrosta asiakasta laskuttaa.Verkkoyhtiöiden toiminta on muutenkin hyvin säänneltyä.Laki määrää, että yhtiössä voi olla vain yksi siirtohinta. Jos yhtiöllä on asiakkaita sekä haja-asutusalueilla että taajamissa, taajamien asukkaat subventoivat syrjäkylien siirtohintoja. Taajamassa on paljon halvempaa rakentaa säävarma verkko kuin harvaan asutuilla alueilla.Taajama-asukasta tämä harmittaa, mutta päätös on eduskunnan.Lähivuosina siirtohinnat nousevat lisää. Mitä enemmän verkkoyhtiöt investoivat, sitä enemmän kuluttaja maksaa.Sähkön siirtohinnalla on helppo kerätä poliittisia irtopisteitä ennen vaaleja. Helpointa on syyttää kavalia yrityksiä ja ulkomaisia omistajia.Kaikki verkkoyhtiöt pyrkivät tietysti tekemään parasta mahdollista tulosta. Raamit on määrittänyt eduskunta, toteutusta valvoo Energiavirasto. Sillä, onko verkkoyhtiön omistaja suomalainen vai ei, ei ole siirtohintaan mitään merkitystä.Kiusaus uskoa muuta on suuri, mutta aikuisen pitää edes joskus voittaa kiusaus.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.