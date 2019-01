Kotimaa

Jopa 14-metrisiä aaltoja! Tältä ennätyksellinen aallokko näyttäisi Viking Gracen kyljessä

Aapeli-myrsky nostattaa aallokkoa rajusti. Selkämerellä mitattiin aaltopoijun kahdeksanvuotisen mittaushistorian suurin aallonkorkeus. Alustavien tietojen mukaan merkitsevä aallonkorkeus oli 7,9 metriä.– Lähes kahdeksan metrin mitattu korkeus on hyvin harvinainen. Tämä 7,9 metriä vastaa siis aaltojen korkeimman kolmanneksen keskiarvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuossa aallokossa korkein yksittäinen aalto on voinut olla jopa 14 metriä korkea, erikoistutkija Heidi Pettersson https://www.is.fi/haku/?query=heidi+pettersson Ilmatieteen laitokselta kertoo Ilta-Sanomille.Pettersson on aaltotutkija. Hän kertoo, että Itämerellä on ollut joitakin korkeampia mitattuja lukemia.– Varsinaisen Itämeren pohjoisosassa on aikaisemmin mitattu 8,2 metrin merkitsevä aallonkorkeus. Aaltopoijut mittaavat ankkurointipaikkansa aallokkoa. Ne joudutaan myös nostamaan pois ennen merialueen jäätymistä joten kaikki kovat aallokkotilanteet eivät välttämättä rekisteröidy. Aaltomallitulosten mukaan varsinaisella Itämerellä voi kehittyä jopa 9.5-10 metrin aallokkoa. Mallitulosten mukaan Selkämerellä 8-8,5 metrin merkitsevä aallonkorkeus on mahdollinen, hän sanoo.

Millainen aallokko olisi normaalitilanteessa jo korkea merellä liikkujan mielestä?

Alla olevassa animaatiossa näkyy miten ennätysaallot nousevat Viking Grace -aluksen kylkeä vasten.

Korkeimmat Itämerellä mitatut aallot