Tieliikenteessä ei tiedossa vakavia turmia – lumimyräkkä teki ajokelistä vaarallisen

ei ole tullut tietoon aamulla vakavia onnettomuuksia, kerrottiin Tampereen tieliikennekeskuksesta STT:lle aamukymmeneltä.Onni on ollut myötä, sillä talvimyrskyn lumisateet muuttivat ajokelin monin paikoin erittäin huonoksi aamuyöllä. Myräkkä on tieliikennekeskuksen mukaan kaatanut myös runsaasti puita, mutta valtateiden liikenteeseen ne eivät ole aiheuttaneet katkoksia.ovat monin paikoin erittäin liukkaita, kun sää on viilentynyt pakkaselle lännestä alkaen lumisateiden siirtyessä kaakon suuntaan.Varsinkin rekkaliikenne on tieliikennekeskuksen mukaan ollut vaikeuksissa valtateillä. Rekkoja on juuttunut kiinni jäisiin ja lumisiin mäkiin.Tieturmia on saattanut ehkäistä se, että osalla suomalaisia jatkuvat yhä vuodenvaihteen lomat. Näin osa autoilijoista näyttää pystyneen lykkäämään tien päälle lähtöään, arvioidaan tieliikennekeskuksesta.