IS seuraa hetki hetkeltä: Merellä hirmumyrskylukemissa puhaltava myrsky iskee nyt maihin – meteorologi varoittaa lentävistä liikennemerkeistä ja kaatuvista puista

Suomea murjova talvimyrsky on riepotellut myös Ruotsia. Juutinrauman silta on suljettu liikenteeltä molempiin suuntiin, ja yli 97000 taloutta on Ruotsissa ilman sähköä. Pelkästään Tukholman läänissä sähköttömiä talouksia oli kymmeniätuhansia, mutta valtaosa sähkökatkoista on saaristossa.

Juutinrauman silta suljettiin hieman aamuneljän jälkeen Suomen aikaa, ja se on määrä avata uudelleen kahdeksalta Suomen aikaa. Viranomaiset suosittelevat, että tuulelle herkillä ajoneuvoilla ei mennä sillalle aamupäivän aikana lainkaan